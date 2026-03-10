¿Cuál es el dispositivo del 2010 que se puso de moda entre los jóvenes según The New York Times?

Estética y mercado del ayer

El mercado de segunda mano experimenta un crecimiento notable con precios que superan ampliamente los registros previos. Los datos de eBay muestran que el número de anuncios para ciertas versiones aumentó alrededor de un treinta por ciento. Maxime Irlinger asegura que el aparato "parece moderno aunque sea muy antiguo" y representa una forma genial de experimentar sonidos. El creador de contenido destaca que este objeto sirve para "no depender de algoritmos" externos al elegir música.