Secciones

Suspenden las clases en toda la provincia por las lluvias

SociedadActualidad

¿Cuál es el dispositivo del 2010 que se puso de moda entre los jóvenes según The New York Times?

Según The New York Times, jóvenes melómanos redescubren este aparato para alejarse del streaming constante.

¿Cuál es el dispositivo del 2010 que se puso de moda entre los jóvenes según The New York Times? The New York Times
Hace 2 Hs

El iPod encuentra nuevos admiradores entre personas que quizá ni siquiera nacieron cuando el aparato salió al mercado original. Según The New York Times, jóvenes melómanos redescubren este aparato para alejarse del streaming constante. El dispositivo ofrece un "pequeño paso para salir de estar constantemente conectado" dentro de la realidad digital actual.

Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Los usuarios buscan poseer físicamente su música frente a la desaparición inesperada de canciones en aplicaciones modernas. Angeline Richard explica que fijó el objetivo de "salir de tantos servicios de streaming como sea posible" para ser dueña de lo que escucha. Esta tendencia refleja una nostalgia profunda por épocas donde la vida era más analógica según los estándares presentes.

¿Por qué los jóvenes se inclinan hacía el Ipod?

El uso del teléfono inteligente genera sentimientos de agobio debido a la multiplicidad de funciones simultáneas. Elizabeth Hernandez afirma que "muchas veces, eso resulta abrumador" para su generación actual. La joven estudiante sostiene que el reproductor representa "una cosa que tiene un propósito" específico y único.

La ausencia de alertas permite una vinculación profunda con el presente sin distracciones externas. Tony Fadell comenta que "la gente quiere lo digital no conectado" al preferir mil temas en el bolsillo frente a notificaciones constantes. El exejecutivo de Apple señala que el usuario busca un entorno donde "no tendrías la conexión a menos que realmente la quisieras".

Estética y mercado del ayer

El mercado de segunda mano experimenta un crecimiento notable con precios que superan ampliamente los registros previos. Los datos de eBay muestran que el número de anuncios para ciertas versiones aumentó alrededor de un treinta por ciento. Maxime Irlinger asegura que el aparato "parece moderno aunque sea muy antiguo" y representa una forma genial de experimentar sonidos. El creador de contenido destaca que este objeto sirve para "no depender de algoritmos" externos al elegir música.

El impacto en la salud mental motiva a muchos jóvenes a regalar estos equipos a sus familiares menores. Natalie Gamez relata que el tiempo alejada del celular con melodías del pasado funcionó como "curar a tu niña interior". Su hermana Emily valora el modelo verde porque "es más antiguo, y no es algo nuevo" respecto a la tecnología convencional.

Temas The New York Times
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior
2

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
3

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9
4

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
5

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
6

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Más Noticias
Escaba al límite: abrieron las compuertas del dique en medio del fuerte temporal

Escaba al límite: abrieron las compuertas del dique en medio del fuerte temporal

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con abrir la pareja o preferís un modelo basado en la monogamia?

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con abrir la pareja o preferís un modelo basado en la monogamia?

Cortes por caídas de árboles: cuál es el estado de las rutas en Tucumán tras las intensas lluvias

Cortes por caídas de árboles: cuál es el estado de las rutas en Tucumán tras las intensas lluvias

Reseteo intestinal: los 10 conceptos más importantes de la charla del gastroenterólogo Facundo Pereyra sobre el “segundo cerebro”

Reseteo intestinal: los 10 conceptos más importantes de la charla del gastroenterólogo Facundo Pereyra sobre el “segundo cerebro”

Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas: padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

"Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas": padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Comentarios