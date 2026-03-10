¿Cuál es el dispositivo del 2010 que se puso de moda entre los jóvenes según The New York Times?

El iPod encuentra nuevos admiradores entre personas que quizá ni siquiera nacieron cuando el aparato salió al mercado original. Según The New York Times, jóvenes melómanos redescubren este aparato para alejarse del streaming constante. El dispositivo ofrece un "pequeño paso para salir de estar constantemente conectado" dentro de la realidad digital actual.
Los usuarios buscan poseer físicamente su música frente a la desaparición inesperada de canciones en aplicaciones modernas. Angeline Richard explica que fijó el objetivo de "salir de tantos servicios de streaming como sea posible" para ser dueña de lo que escucha. Esta tendencia refleja una nostalgia profunda por épocas donde la vida era más analógica según los estándares presentes.
¿Por qué los jóvenes se inclinan hacía el Ipod?
El uso del teléfono inteligente genera sentimientos de agobio debido a la multiplicidad de funciones simultáneas. Elizabeth Hernandez afirma que "muchas veces, eso resulta abrumador" para su generación actual. La joven estudiante sostiene que el reproductor representa "una cosa que tiene un propósito" específico y único.
La ausencia de alertas permite una vinculación profunda con el presente sin distracciones externas. Tony Fadell comenta que "la gente quiere lo digital no conectado" al preferir mil temas en el bolsillo frente a notificaciones constantes. El exejecutivo de Apple señala que el usuario busca un entorno donde "no tendrías la conexión a menos que realmente la quisieras".
Estética y mercado del ayer
El mercado de segunda mano experimenta un crecimiento notable con precios que superan ampliamente los registros previos. Los datos de eBay muestran que el número de anuncios para ciertas versiones aumentó alrededor de un treinta por ciento. Maxime Irlinger asegura que el aparato "parece moderno aunque sea muy antiguo" y representa una forma genial de experimentar sonidos. El creador de contenido destaca que este objeto sirve para "no depender de algoritmos" externos al elegir música.
El impacto en la salud mental motiva a muchos jóvenes a regalar estos equipos a sus familiares menores. Natalie Gamez relata que el tiempo alejada del celular con melodías del pasado funcionó como "curar a tu niña interior". Su hermana Emily valora el modelo verde porque "es más antiguo, y no es algo nuevo" respecto a la tecnología convencional.