Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Uno de los momentos más especiales del festival será el concierto Delirio Electro-Orquestal, un espectáculo único con arreglos de Alejandro Terán concebido especialmente para La Vendimia de El Bayeh que fusiona instrumentos orquestales y música electrónica, creando una atmósfera vibrante y surrealista con una puesta en escena impresionante. Participarán de este espectáculo el Cuarteto Divergente, la Orquesta de Cámara de La Vendimia de El Bayeh, Rocío Manzur y artistas invitadas entre las que se encuentra Maggie Cullen. En el cierre, habrá una gran Peña Folclórica para terminar bailando y cantando junto a Wara Calpanchay, Jujeños, Santiago Cueto y Coroico.