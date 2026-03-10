Uber Eats vuelve a Argentina y empezará prestando servicios en cuatro provincias

Para Cappellini, Argentina es un mercado privilegiado, porque Uber nunca había regresado a un país en el que ya hubiera operado. Pero la apuesta tiene mucho que ver con la década que lleva de funcionamiento la empresa en Argentina. En este sentido, hay un gran desafío de parte de los oferentes, que deberán presentar propuestas tentadoras y que compitan realmente con las demás aplicaciones del rubro que ya están en pleno funcionamiento, como es el caso de Rappi o PedidosYa.