Uber Eats vuelve a Argentina y empezará prestando servicios en cuatro provincias

En 2018, PedidosYa vio desembarcar a uno de sus potenciales y más fuertes competidores del mercado. Pero la presencia terminó en 2020 con la pandemia. Este año, Uber Eats regresa al mercado nacional para volver a ofrecer sus servicios de entrega de comida a domicilio. La empresa se sustenta en los más de 10 millones de personas que ya probaron la experiencia en el traslado y que podrían también inclinarse a usar Uber Eats.
El líder de la nueva empresa de Uber en Argentina será Juan Martín Cappellini, quien explicó al diario La Voz, de Córdoba, que los usuarios no deberán descargar una aplicación paralela. Se espera, por lo tanto, que la nueva función se incorpore como parte de una de las actualizaciones de la app ya existente. Por lo pronto, el servicio desembarcará en cuatro ciudades argentinas que funcionarán como un piloto.
Las ciudades que podrán usar Uber Eats
El regreso de Uber Eats implicará a las cuatro ciudades principales del país. Pero no serán las únicas que reciban el servicio. Poco a poco, la función también empezará a estar disponible en las ciudades donde se ofrece el servicio de autos y motos. Las primeras ciudades que usarán Uber Eats serán Córdoba, Rosario, Mendoza y Buenos Aires.
“Nuestro foco es apalancarnos y utilizar la base que ya tenemos de movilidad. En otros mercados ya vimos que al agregar otra unidad de negocio logramos fidelizar a los usuarios y que consuman más los servicios”, señaló Cappellini.
Uber One, el programa de membresía premium, será fundamental también. “El programa, que ya ofrece beneficios en viajes, incluirá ahora ventajas para pedidos de comida, como envíos sin costo y descuentos en la tarifa de servicio”, explica un artículo del portal agroempresario.com.
Para Cappellini, Argentina es un mercado privilegiado, porque Uber nunca había regresado a un país en el que ya hubiera operado. Pero la apuesta tiene mucho que ver con la década que lleva de funcionamiento la empresa en Argentina. En este sentido, hay un gran desafío de parte de los oferentes, que deberán presentar propuestas tentadoras y que compitan realmente con las demás aplicaciones del rubro que ya están en pleno funcionamiento, como es el caso de Rappi o PedidosYa.