La pareja de los 90 que hoy vuelve a inspirar la moda: Carolyn Bessette y JFK Jr.

Carolyn Bessette: la mujer que hizo del minimalismo un símbolo

Antes de convertirse en una figura pública, Carolyn Bessette trabajaba como publicista en Calvin Klein, una de las marcas que definieron la estética de los años noventa. La década estuvo marcada por el minimalismo, y la firma impulsó una moda basada en líneas limpias, colores neutros y prendas simples pero precisas. Sus campañas ayudaron a consolidar una nueva idea de elegancia: menos ornamentación y más atención a la silueta y a la calidad de las prendas.