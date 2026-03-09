Secciones
SociedadActualidad

Los nombres antiguos que vuelven a ser tendencia en 2026: las opciones que más eligen los padres

Esta tendencia busca alejarse de lo extravagante, priorizando etiquetas con historia, buen significado y una conexión profunda con las raíces familiares.

Los nombres antiguos que vuelven a ser tendencia en 2026: las opciones que más eligen los padres Nombres para niños
Hace 2 Hs

En 2026, los nombres antiguos regresan a las cunas como una opción sólida y cálida para los padres jóvenes. Esta tendencia busca alejarse de lo extravagante, priorizando etiquetas con historia, buen significado y una conexión profunda con las raíces familiares.

Los niños deberán salir con paraguas: ¿desde qué hora lloverá el primer día de clases?

Los niños deberán salir con paraguas: ¿desde qué hora lloverá el primer día de clases?

Este cambio refleja un interés por lo perdurable frente a las modas internacionales de años previos. El fenómeno, impulsado por redes sociales y foros, consolida en los registros civiles una preferencia por la sonoridad clásica y la identidad cultural local.

Nombres de niña que vuelven

-Amalia: destaca por su timbre suave y raíces germánicas, apreciada por su mezcla de dulzura y carácter.

-Antonia: recupera su lugar en las preferencias debido a su presencia imponente y elegante.

-Dolores: sorprende por su carga simbólica y profundidad, siendo elegida por su sonoridad y significado emocional.

-Josefina: se vincula a la idea de abundancia y crecimiento, manteniendo un encanto clásico a pesar de su extensión.

-Helena: remite a conceptos de luz y belleza, por lo que muchas familias la consideran una opción serena y refinada.

-María: mantiene su vigencia inalterable y recupera protagonismo gracias a su profundo arraigo cultural.

-Matilde: convence a las parejas jóvenes al aportar un equilibrio perfecto entre delicadeza y fortaleza.

Nombres de varón que se ponen de moda

-Antonio: resurge como una figura tradicional que evoca carácter y solidez en los registros actuales.

-Benjamín: se coloca entre los favoritos gracias a su sentido afectivo de "hijo querido".

-Felipe: regresa al repertorio de nombres con un aire señorial y distinguido.

-Hugo: conserva su atractivo como una opción breve que proyecta una imagen inteligente.

-Joaquín: aporta un matiz clásico y elegante que atrae a los padres por su sonoridad.

-Lorenzo: destaca por su equilibrio entre tradición y una estética refinada.

-Pedro: reaparece con fuerza directa debido a su origen pétreo y su sencillez.

Ramón, Ernesto, Manuel, Ricardo y Leandro: asoman nuevamente en las listas con un tono familiar y cercano.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Estás cometiendo este error? Vogue reveló el mandamiento clave de la moda en 2026

¿Estás cometiendo este error? Vogue reveló el mandamiento clave de la moda en 2026

Oversize, cuero y boho: los 10 imprescindibles de la temporada otoño-invierno 2026

Oversize, cuero y boho: los 10 imprescindibles de la temporada otoño-invierno 2026

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Por qué Harvard considera al tai chi el ejercicio perfecto para toda la vida

Por qué Harvard considera al tai chi el "ejercicio perfecto" para toda la vida

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
2

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles
3

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
4

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
5

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales
6

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Más Noticias
Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

La impresionante mansión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo es por dentro y cuánto cuesta

La impresionante mansión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo es por dentro y cuánto cuesta

La abogada santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil rompió el silencio: “Muchos conocen el 5% de la historia”

La abogada santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil rompió el silencio: “Muchos conocen el 5% de la historia”

Un intenso sismo con réplicas sacudió San Juan este lunes a la madrugada

Un intenso sismo con réplicas sacudió San Juan este lunes a la madrugada

Pronóstico trimestral: se esperan más lluvias y más calor de lo habitual durante marzo, abril y mayo

Pronóstico trimestral: se esperan más lluvias y más calor de lo habitual durante marzo, abril y mayo

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

Las siete ciudades sudamericanas que podrían quedar bajo el agua antes del 2100

Las siete ciudades sudamericanas que podrían quedar bajo el agua antes del 2100

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Comentarios