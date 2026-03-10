Secciones
Mundo

Irán mantiene un apagón de internet de más de 10 días y es el segundo corte más largo de su historia

La interrupción del servicio fue detectada por sistemas de monitoreo global. Según especialistas, el país ya pasó cerca de un tercio de 2026 sin acceso normal a la red.

Irán mantiene un apagón de internet de más de 10 días y es el segundo corte más largo de su historia
Hace 1 Hs

El Gobierno de Irán mantiene un apagón de internet que ya supera las 240 horas y se convirtió en el segundo corte de conectividad más largo registrado en la historia del país. La interrupción del servicio se prolonga desde hace más de 10 días y fue documentada por la organización de monitoreo de redes Netblocks.

De acuerdo con lo informado este martes por la Asociación Internacional de Vigilancia de Ciberseguridad, el corte de conectividad fue detectado y seguido en tiempo real mediante sistemas de monitoreo global. La propia organización Netblocks dio a conocer la situación a través de un mensaje publicado en la red social X.

El actual apagón digital solo es superado por el registrado durante las protestas de enero, cuando las autoridades iraníes también restringieron el acceso a internet durante varios días con el objetivo de controlar la circulación de información.

Según los especialistas, la interrupción actual no solo resulta histórica para Irán, sino que además se ubica entre los apagones digitales más severos aplicados por un gobierno a nivel nacional en el mundo.

El bloqueo de la red implica que una gran parte de la población queda sin acceso a servicios digitales básicos, redes sociales, mensajería y distintas plataformas de información. Estas restricciones afectan tanto la comunicación entre los ciudadanos como el funcionamiento de numerosas actividades económicas y tecnológicas.

Netblocks es una organización especializada en el monitoreo de interrupciones de conectividad en distintos países y suele alertar cuando los gobiernos aplican restricciones generalizadas sobre el acceso a internet.

El organismo también advirtió que el impacto de estas medidas se volvió significativo en Irán a lo largo de 2026. Según sus registros, el país ya pasó aproximadamente un tercio del año sin acceso normal a la red debido a distintos bloqueos o restricciones.

Los cortes prolongados de conectividad se convirtieron en una herramienta recurrente en el país para controlar la circulación de información en momentos de tensión política o social.

Por su duración y alcance, el apagón actual vuelve a instalar el debate internacional sobre el uso de bloqueos de internet por parte de los gobiernos y sus consecuencias sobre el acceso a la información y la comunicación de millones de personas.

Temas Guerra en Medio Oriente Irán
