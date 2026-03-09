Salta: una directora de escuela rural fue mordida por un murciélago y debió ser trasladada de urgencia por el helicóptero sanitario

En Salta, la directora de una escuela rural del departamento San Martín, Mirta Villagómez, fue mordida por un murciélago mientras recorría las instalaciones del establecimiento educativo. Debido a la lejanía del paraje y a las dificultades de acceso, la docente debió ser evacuada en helicóptero hacia la ciudad de Salta para recibir atención médica.
El episodio ocurrió el viernes en la Escuela N° 4163, ubicada en el paraje El Traslado, a más de 100 kilómetros de Tartagal. El establecimiento funciona con modalidad de jornada completa y cuenta con albergue anexo para estudiantes criollos y de comunidades originarias de la zona.
Según trascendió, Villagómez recibió la mordedura del animal en su mano derecha mientras realizaba un recorrido por distintos sectores del edificio escolar.
Evacuación aérea por las dificultades de acceso
Tras el incidente, la directora permaneció inicialmente en el establecimiento. Sin embargo, el sábado aceptó ser trasladada a la capital salteña por recomendación de agentes sanitarios y por insistencia de su hijo, quien se desempeña como enfermero.
El operativo se realizó mediante evacuación aérea, ya que el paraje se encuentra en una zona de muy difícil acceso por vía terrestre. Una vez en la ciudad de Salta, profesionales de la salud evaluaron su estado y le aplicaron el tratamiento preventivo correspondiente, que incluye la vacuna antirrábica, indicada ante mordeduras de este tipo de animales.
En paralelo, se activó el protocolo de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), ya que la docente se encontraba cumpliendo funciones cuando ocurrió el hecho. Las autoridades sanitarias también iniciaron el seguimiento epidemiológico del caso.
Murciélagos y riesgo de rabia: qué explican los especialistas
Ante las dudas sobre la especie del animal, el médico veterinario Federico Guzmán explicó que existen diferentes tipos de murciélagos y que solo algunos pueden transmitir la rabia.
“Se habla de murciélagos, pero hay distintos tipos: están los frugívoros, los omnívoros y los vampiros, que son los que se alimentan de sangre. El transmisor de la rabia es el Desmodus rotundus”, indicó el especialista.
Guzmán aclaró que no está confirmado si el animal fue capturado para su análisis, lo que permitiría determinar con mayor precisión el riesgo sanitario. En caso de contar con el ejemplar, corresponde enviarlo a laboratorio para estudiar si portaba el virus.
Mientras tanto, la docente permanece bajo observación médica y recibe el tratamiento preventivo correspondiente. “Aunque después el resultado sea negativo, la vacunación se realiza igual y se continúa con el protocolo”, explicó.
Activan anillo sanitario en la zona rural
El veterinario también señaló que, tras un episodio de estas características, corresponde aplicar un anillo sanitario preventivo en el área donde ocurrió la mordedura.
Esta medida implica la vacunación de perros y gatos en un radio aproximado de un kilómetro alrededor del lugar del incidente, con el objetivo de reducir cualquier riesgo de transmisión.
Finalmente, Guzmán remarcó la importancia de reforzar la información y la prevención en comunidades rurales, especialmente en zonas donde es frecuente la presencia de murciélagos, para actuar rápidamente ante posibles contactos con estos animales.