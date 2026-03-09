Crimen de las francesas en Salta: Jean-Michel Bouvier declara ante la Justicia para denunciar una "farsa"

A casi 15 años del doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, el caso vuelve a estremecer a la provincia de Salta. Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, regresó al país para presentarse ante una Unidad Fiscal Especializada con el objetivo de demostrar que la investigación inicial fue deficiente y que existen perfiles genéticos aún no identificados que podrían señalar a los verdaderos culpables.
La declaración, que podría extenderse por dos jornadas, es el centro de una reapertura de causa impulsada en febrero de 2025. El punto crítico radica en la discrepancia técnica, mientras que la justicia argentina condenó (y luego liberó) al baqueano Clemente Vera, forenses franceses detectaron tres perfiles de ADN que nunca fueron cotejados ni incorporados formalmente al expediente en Salta.
Cooperación internacional y pericias en Francia
Para subsanar estas fallas, la Justicia salteña libró un exhorto internacional para que fiscales y especialistas en biología molecular viajen a Francia en los próximos meses.
El objetivo es revisar las muestras biológicas originales conservadas en laboratorios europeos, contrastar las diferencias en la estimación de la data de muerte y tomar testimonio a los expertos franceses que detectaron los perfiles de ADN desconocidos.
"Persigo con tenacidad el objetivo de encontrar a los perpetradores y a quienes los ayudaron a evadir la justicia", afirmó Bouvier, quien a sus 78 años y con una salud frágil, sigue señalando el proceso original como una "farsa policial y judicial".