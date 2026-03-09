Crimen de las francesas en Salta: Jean-Michel Bouvier declara ante la Justicia para denunciar una "farsa"

A casi 15 años del doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, el caso vuelve a estremecer a la provincia de Salta. Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, regresó al país para presentarse ante una Unidad Fiscal Especializada con el objetivo de demostrar que la investigación inicial fue deficiente y que existen perfiles genéticos aún no identificados que podrían señalar a los verdaderos culpables.