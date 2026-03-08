¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates

En muchos hogares hay oro de 22 quilates en la cocina sin que nadie lo sepa. Lejos de tratarse de una joya o un objeto decorativo, el metal está presente en el interior de un electrodoméstico de uso cotidiano que, además de cumplir su función principal, alberga una pequeña pero valiosa cantidad de este material.
Hoy en día, numerosos equipos electrónicos incorporan oro debido a su excelente capacidad para conducir electricidad y su resistencia al desgaste. Gracias a un procedimiento químico, es posible recuperarlo y obtener un beneficio económico, especialmente cuando se trata de dispositivos en desuso.
El microondas es uno de los electrodomésticos que muchos tienen en casa y que contiene oro de 22 quilates en su interior. Esto significa que el metal posee una pureza cercana al 90%, ya que está compuesto por 22 partes de oro puro y dos partes de otros metales, como cobre o plata.
En estos equipos, el oro se utiliza principalmente en los circuitos del panel de control. La cantidad es reducida, pero puede extraerse mediante procesos químicos complejos y con herramientas específicas, un procedimiento que no está al alcance doméstico y requiere conocimientos técnicos.
Por qué el oro es clave en la electrónica
El oro es uno de los metales más utilizados en joyería por su alta durabilidad, pero también ocupa un lugar central en la industria electrónica. Su presencia en circuitos eléctricos responde a propiedades muy específicas:
Alta conductividad. Conduce la electricidad de manera eficiente, lo que permite que la corriente fluya sin obstáculos y sin pérdida significativa de energía.
Resistencia a la corrosión. A diferencia de otros metales, no se oxida ni se corroe con facilidad, incluso en ambientes húmedos o expuesto a sustancias químicas.
Baja resistividad. Reduce la pérdida de energía en forma de calor, lo que resulta especialmente útil en aplicaciones de alta frecuencia.
Maleabilidad y ductilidad. Puede moldearse con facilidad en láminas o hilos muy finos, condición ideal para la fabricación de circuitos y componentes detallados.
Otros electrodomésticos que también lo tienen
Además del microondas, el oro es habitual en distintos sistemas electrónicos de otros artefactos del hogar, especialmente en los componentes de sus circuitos internos:
- Televisores y monitores, en conectores internos.
- Celulares y computadoras, en tarjetas madre y chips para mejorar la conductividad.
- Aires acondicionados y heladeras, en algunas conexiones eléctricas.
- Cámaras, en los contactos de la batería y conectores de transferencia de datos.
Cómo se puede extraer el oro de los dispositivos viejos
Un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich y Empa Swiss Federal Laboratories desarrolló un método para extraer oro de dispositivos electrónicos obsoletos, lo que podría modificar la forma en que se gestionan los electrodomésticos en desuso.
En una publicación en la revista Advanced Materials explicaron que utilizaron suero de leche para crear fibrillas amiloides. Bajo determinadas condiciones de calor y acidez, las proteínas se reorganizan en nanofibrilas y dan lugar a una sustancia ligera, resistente al agua y porosa denominada aerogel.
Este material tiene la capacidad de atraer y capturar metales, lo que permite extraer el oro presente en los circuitos electrónicos. A partir de 20 placas madre de computadoras antiguas, los investigadores lograron obtener una pepita de oro de 22 quilates con un peso de 450 miligramos.
Qué significa que el oro sea de 22 quilates
Cuando se afirma que un objeto tiene 22 quilates de oro se está hablando de su nivel de pureza. El oro puro es de 24 quilates, lo que implica que está compuesto en un 100% por este metal.
Sin embargo, el oro puro es muy blando, por lo que suele mezclarse con otros metales, como cobre, zinc o plata, para otorgarle mayor resistencia y durabilidad. En el caso del oro de 22 quilates, se trata de 22 partes de oro sobre un total de 24, mientras que las dos restantes corresponden a otros metales. En términos porcentuales, equivale a aproximadamente un 91,6% de pureza.