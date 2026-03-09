¿Debería abrazar a mi perro? Algunos expertos sugieren que no

¿Cómo sabes si tu perro disfruta de verdad de tus abrazos?No mostrará ningún signo de estrés o incomodidad. Es necesario aprender a leer el lenguaje corporal de los perros para poder reconocer su estado emocional y entender lo que intenta decir. Algunas señales de estrés en los perros, como gruñir o mostrar los dientes, son obvias. Pero otras son más sutiles como lo son la rigidez, las orejas bajas, la cabeza girada hacia el otro lado, los bostezos que señalan agotamiento o la cola escondida.