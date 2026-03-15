Entre 100 jóvenes líderes del mundo: una argentina se reunió con el Papa en Roma

Una joven argentina formó parte de un encuentro internacional que reunió a líderes juveniles de distintos países. La experiencia tuvo lugar en Roma y terminó con una audiencia especial junto al Papa León XIV.
Se trata de María Florencia Toledo, oriunda de Mar del Plata, quien fue seleccionada para participar del programa “Una Humanidad, Un Planeta: Liderazgo Sinodal”, una iniciativa que convocó a cien jóvenes comprometidos con proyectos sociales, ambientales y comunitarios.
La convocatoria reunió a participantes de distintos continentes con el objetivo de intercambiar experiencias y reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrentan las comunidades.
Una representante argentina en un encuentro global
Toledo fue elegida entre cientos de postulantes gracias a su trayectoria en políticas públicas, desarrollo sostenible y trabajo territorial. Su participación permitió representar a Argentina y, en especial, a la ciudad de Mar del Plata en este espacio internacional.
Durante el programa, los jóvenes compartieron jornadas de formación, debates y actividades centradas en el liderazgo y el compromiso social. La propuesta promovió el diálogo entre participantes de distintas culturas y experiencias.
Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la audiencia con el Papa en la Sala Clementina, dentro del Vaticano.
Durante el diálogo con los jóvenes, el pontífice los alentó a buscar la paz y a asumir responsabilidades en sus comunidades. El mensaje puso el foco en el papel de las nuevas generaciones en la construcción de sociedades más justas y solidarias.
Para Toledo, la experiencia tuvo un fuerte significado personal y colectivo. Según contó, escuchar al Papa junto a jóvenes de todo el mundo fue un momento movilizador que amplió la mirada sobre el trabajo social que desarrolla en su ciudad.
Trayectoria y compromiso social
La joven marplatense es contadora pública y magíster en Intervención en Poblaciones Vulnerables. Además trabaja como consultora en políticas públicas y sociales.
Su recorrido profesional combina gestión pública, proyectos de desarrollo sostenible y trabajo territorial con organizaciones y comunidades. Ese perfil fue uno de los factores que impulsó su selección dentro del programa internacional.
La participación de Toledo en este espacio refuerza la presencia de jóvenes argentinos en redes internacionales de liderazgo y cooperación.
El encuentro en Roma dejó una señal clara: muchos de los desafíos actuales requieren nuevas miradas y compromiso colectivo. Y cada vez más jóvenes buscan construir ese camino desde sus comunidades hacia el mundo