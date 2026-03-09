Caos en el "Old Firm": invasión, guerra de bengalas e incidentes tras el clásico entre Celtic y Rangers

El clásico del fútbol escocés, uno de los duelos más encarnizados del fútbol mundial, derivó en un escenario de violencia descontrolada que recorre el mundo. Apenas el Celtic selló su pase a las semifinales de la Copa de Escocia tras una dramática definición por penales en casa de su eterno rival, la seguridad en el Ibrox Stadium se vio desbordada. Hinchas de ambos equipos invadieron el césped de forma simultánea: unos para celebrar la victoria de manera provocadora y otros para descargar su frustración, transformando el campo de juego en una zona de combate ante la mirada atónita de los jugadores que aún permanecían en el lugar.