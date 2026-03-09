¡23 expulsados!: Cruzeiro gritó campeón en un clásico que terminó con batalla campal

El detonante de la gresca fue un cruce en el área entre el arquero Everson y el mediocampista Christian. Según el informe arbitral, el guardameta del Atlético Mineiro derribó a su oponente y le propinó un rodillazo en la cara, lo que desató una reacción en cadena imposible de frenar para la terna arbitral. En ese momento, la violencia se apoderó de los protagonistas: el argentino Lucas Romero saltó para conectar una trompada en la cabeza de Everson, mientras que Lucas Villalba, también compatriota, le aplicó una espectacular patada voladora al delantero Hulk, quien previamente había golpeado por la espalda a Romero.