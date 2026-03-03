Los niños deberán salir con paraguas: ¿desde qué hora lloverá el primer día de clases?

Las primeras tormentas iniciaron en Tucumán poco antes de las 10 de la mañana y se espera que se extiendan, por lo menos, hasta la noche. Quienes inicien las clases después del mediodía deberán llevar paraguas, capa de lluvia y, quizás, hasta botas de goma. También deberán tomarse recaudos especiales porque se esperan intensas ráfagas de viento.