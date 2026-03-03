Secciones
SociedadClima y ecología

Los niños deberán salir con paraguas: ¿desde qué hora lloverá el primer día de clases?

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que Tucumán y otras provincias del NOA están bajo alerta meteorológica naranja.

Los niños deberán salir con paraguas: ¿desde qué hora lloverá el primer día de clases? Foto: PNGTREE
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Después del paro docente anunciado para este lunes, las aulas volvieron a llenarse de guardapolvos blancos este martes. Pero los niños que tengan clases por el turno tarde deberán prepararse de manera particular para no mojar el delantal, ya que el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció también lluvias para toda la jornada.

Lluvias, 23 días de precipitaciones y bajas temperaturas, ¿por qué febrero fue tan atípico?: "Fue más parecido a un mes otoñal"

Lluvias, 23 días de precipitaciones y bajas temperaturas, ¿por qué febrero fue tan atípico?: Fue más parecido a un mes otoñal

Las primeras tormentas iniciaron en Tucumán poco antes de las 10 de la mañana y se espera que se extiendan, por lo menos, hasta la noche. Quienes inicien las clases después del mediodía deberán llevar paraguas, capa de lluvia y, quizás, hasta botas de goma. También deberán tomarse recaudos especiales porque se esperan intensas ráfagas de viento.

Tucumán bajo alerta naranja por tormentas

Toda la provincia está afectada por la alerta por tormentas, pero la región centro, sur y este está bajo alerta naranja –segundo nivel–, mientras que la región de los Valles Calchaquíes ingresó en alerta amarilla –primer nivel–. Mientras que la advertencia menos intensa anuncia fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, la de segunda categoría pronostica fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida y el medio ambiente.

Los niños deberán salir con paraguas: ¿desde qué hora lloverá el primer día de clases? Mapa del Servicio Meteorológico Nacional

La región que se encuentra bajo alerta naranja será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Estas podrían estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa y lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada.

¿A qué hora empezará a llover en Tucumán?

La cadena informativa meteorológica estadounidense The Weather Channel emitió un pronóstico hora por hora para las próximas 48 horas. Según el sitio, en San Miguel de Tucumán las tormentas intensas se darán durante un momento cerca del mediodía y a las 13 dejaría de llover. Las precipitaciones iniciarían nuevamente desde las 17, cerca del horario de salida de las escuelas, hasta las 19, aproximadamente.

Desde las 20 y hasta las 21 se esperan chaparrones y, luego, hasta la medianoche, solo un cielo nublado. La temperatura descenderá hasta los 20 °C este martes. Mañana se esperan tormentas con actividad eléctrica nuevamente desde las 13 hasta la medianoche. Se alternarán las descargas eléctricas solas con las intensas precipitaciones.

Recomendaciones para protegerse de las tormentas

Ante una alerta naranja por tormentas, el SMN recomienda:

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas

Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas

Alerta naranja y amarilla: gran parte del país está bajo riesgo por tormentas y vientos de hasta 90 km/h

Alerta naranja y amarilla: gran parte del país está bajo riesgo por tormentas y vientos de hasta 90 km/h

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación
5

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
6

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Más Noticias
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

UPD en Tucumán: la Policía detectó cuatro colectivos que trasladaban estudiantes a El Cadillal

UPD en Tucumán: la Policía detectó cuatro colectivos que trasladaban estudiantes a El Cadillal

El curioso nombre que pensó Oriana Sabatini para su hija y cuál es el significado del que eligió

El curioso nombre que pensó Oriana Sabatini para su hija y cuál es el significado del que eligió

Luna de Sangre 2026: cómo afecta el eclipse a cada uno de los signos del zodíaco

Luna de Sangre 2026: cómo afecta el eclipse a cada uno de los signos del zodíaco

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Comentarios