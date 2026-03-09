Volvió el fútbol a Qatar: ¿dónde se jugará la Finalissima entre Argentina y España?

La Finalissima que enfrentará a la Selección, campeona de América, y a España, campeona de Europa, quedó envuelta en un clima de incertidumbre a raíz de la escalada bélica en Medio Oriente. El encuentro está programado para el viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail, en Doha, Qatar, aunque la situación política y militar de la región encendió las alarmas.