Volvió el fútbol a Qatar: ¿dónde se jugará la Finalissima entre Argentina y España?
Tras 11 días de suspensión por la escalada bélica en Medio Oriente, Qatar anunció la reanudación de la actividad deportiva. El anuncio reavivó la expectativa sobre la sede del duelo entre los campeones de América y Europa, previsto para el 27 de marzo de 2026.
La Finalissima que enfrentará a la Selección, campeona de América, y a España, campeona de Europa, quedó envuelta en un clima de incertidumbre a raíz de la escalada bélica en Medio Oriente. El encuentro está programado para el viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail, en Doha, Qatar, aunque la situación política y militar de la región encendió las alarmas.
En los últimos días se registraron ataques militares que involucraron a Irán, Estados Unidos e Israel, con bombardeos que también afectaron a países cercanos, entre ellos Qatar. Ante ese escenario de tensión, las autoridades cataríes decidieron suspender todas las competiciones oficiales en el país durante once días, una medida que puso en duda la realización de varios eventos deportivos internacionales.
Sin embargo, en las últimas horas surgió una señal de optimismo. La federación de fútbol de Qatar anunció que la actividad oficial se reanudará este jueves, lo que reavivó las esperanzas de que el partido entre Argentina y España pueda disputarse en la sede original según lo planificado.
La posibilidad de trasladar el encuentro a otro escenario también estuvo sobre la mesa. Entre las alternativas que se mencionaron aparecen el Hard Rock Stadium de Miami, el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Wembley en Londres y el Santiago Bernabéu en Madrid.
Pese a esas versiones, la UEFA fue clara en su postura durante la última reunión realizada la semana pasada: por el momento no se está considerando un cambio de sede para la Finalissima.
Distinta fue la mirada del entrenador de España, Luis de la Fuente, quien expresó públicamente que, frente a la inestabilidad regional, lo más prudente sería analizar una sede alternativa para garantizar el normal desarrollo del evento.
Además de este duelo entre campeones continentales, la agenda de la Selección Argentina incluye otro compromiso en Doha: un amistoso frente a Qatar programado para el 31 de marzo. La decisión definitiva sobre la viabilidad de ambos encuentros en territorio catarí deberá tomarse en los próximos días.