"¿Querés un autógrafo?": la picante respuesta de Messi a los suplentes de Orlando City

Lionel Messi volvió a ser el dueño absoluto del espectáculo, tanto dentro como fuera de los límites del campo de juego. En una nueva edición del Clásico del Sol, el astro argentino lideró la remontada del Inter Miami CF, que se impuso por 4-2 ante Orlando City SC en la segunda fecha de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, más allá de su doblete, la imagen de la noche fue su irónica reacción frente al banco de suplentes visitante.
Tras convertir su segundo tanto personal, el que sentenció la historia, el "10" caminó hacia los relevos de Orlando y, con un gesto cargado de sarcasmo, les sugirió si querían un autógrafo. La chicana fue el cierre de un partido de alta tensión que tuvo al capitán argentino en su versión más determinante y competitiva.
Un doblete con sello de autor
El show de Messi comenzó a los 51 minutos. Recibió la pelota en la medialuna y, a pesar de estar rodeado de defensores, sacó un zurdazo teledirigido que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por Maxime Crépeau, estableciendo el empate parcial.
Pero lo mejor quedó para el final. A los 85 minutos, asistió con precisión a Telasco Segovia para el 3-2 y, a los 89, decoró el resultado con un tiro libre de larga distancia que se transformó en el 4-2 definitivo. Fue en ese festejo donde se produjo el cruce verbal con los rivales, confirmando que el rosarino vive cada partido con la intensidad de una final.
El primer festejo para Mascherano
Este triunfo representa un alivio para el equipo dirigido por Javier Mascherano, que logró sumar sus primeros tres puntos tras el duro traspié en el debut (caída 3-0 ante Los Angeles FC). En aquel estreno, Messi también había sido noticia, aunque por su malestar: terminó reclamándole airadamente al árbitro y tuvo que ser contenido por su amigo Luis Suárez.
Con el capitán encendido y la confianza recuperada, las "Garzas" buscarán sostener la racha el próximo sábado. Inter Miami visitará a D.C. United desde las 18.30, por la tercera jornada de la MLS, con la ilusión de prenderse definitivamente en la pelea de arriba.