"¿Querés un autógrafo?": la picante respuesta de Messi a los suplentes de Orlando City

Lionel Messi volvió a ser el dueño absoluto del espectáculo, tanto dentro como fuera de los límites del campo de juego. En una nueva edición del Clásico del Sol, el astro argentino lideró la remontada del Inter Miami CF, que se impuso por 4-2 ante Orlando City SC en la segunda fecha de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, más allá de su doblete, la imagen de la noche fue su irónica reacción frente al banco de suplentes visitante.