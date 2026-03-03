Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutó en la Primera C: así lo siguió Lionel desde Miami

Leones FC tuvo su estreno oficial en la Primera C del fútbol argentino con un empate sin goles frente a Central Ballester en José León Suárez. El club santafesino, presidido por Matías Horacio Messi, hermano de Lionel Messi, dio así su primer paso en el ámbito profesional, con la particularidad de que el capitán argentino siguió el partido desde Miami.
El encuentro correspondió a la fecha inicial del torneo y pudo verse a través de la plataforma LPF Play, lo que permitió que el propio Lionel acompañara el debut a la distancia. Fundado en 2015 en la localidad de Alvear, el proyecto fue creciendo hasta alcanzar la afiliación directa a la AFA, una decisión aprobada en asamblea en 2023.
Messi viendo el debut de Leones de Rosario en la Primera C del fÃºtbol argentino.— Messias (@Messias30_) March 2, 2026
La incorporación del club a la cuarta categoría generó debate, ya que evitó el recorrido habitual por ligas indirectamente afiliadas. Dentro de la estructura institucional también figura María Sol Messi, quien ocupa un cargo como vocal suplente. El estreno había sido programado originalmente ante El Porvenir, pero fue postergado por motivos institucionales del rival.
En lo deportivo, el plantel para esta temporada combina futbolistas con experiencia en el ascenso y jugadores que pasaron por equipos como Argentino de Rosario y Central Córdoba. La preparación incluyó amistosos ante Atlético de Rafaela, Villa Dálmine y la Reserva de Newell’s, como parte de una planificación que apunta a consolidarse en la categoría.
Un proyecto familiar con ambición de crecimiento
Leones FC integra la Zona B de la Primera C, torneo que reúne a 28 equipos divididos en dos grupos y otorga dos ascensos a la Primera B Metropolitana. Con infraestructura propia en Alvear y respaldo institucional, el club apunta a un crecimiento sostenido en los próximos años. Mientras tanto, la mirada de Lionel desde Estados Unidos acompañó un debut que marca el inicio formal de un proyecto con identidad propia dentro del ascenso argentino.