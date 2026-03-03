Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutó en la Primera C: así lo siguió Lionel desde Miami

Un proyecto familiar con ambición de crecimiento

Leones FC integra la Zona B de la Primera C, torneo que reúne a 28 equipos divididos en dos grupos y otorga dos ascensos a la Primera B Metropolitana. Con infraestructura propia en Alvear y respaldo institucional, el club apunta a un crecimiento sostenido en los próximos años. Mientras tanto, la mirada de Lionel desde Estados Unidos acompañó un debut que marca el inicio formal de un proyecto con identidad propia dentro del ascenso argentino.