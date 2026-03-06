La guerra pone en duda la Finalissima: qué puede pasar con el Argentina-España

La Finalissima entre Argentina y España nació como una celebración del fútbol global, pero a pocas semanas de su fecha prevista se transformó en un problema político, logístico y económico. El partido, programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, quedó envuelto en la incertidumbre luego de la escalada bélica en Medio Oriente y la decisión de Qatar de suspender todas las competiciones deportivas hasta nuevo aviso.