La guerra pone en duda la Finalissima: qué puede pasar con el Argentina-España

La Finalissima entre Argentina y España nació como una celebración del fútbol global, pero a pocas semanas de su fecha prevista se transformó en un problema político, logístico y económico. El partido, programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, quedó envuelto en la incertidumbre luego de la escalada bélica en Medio Oriente y la decisión de Qatar de suspender todas las competiciones deportivas hasta nuevo aviso.
Aunque la cancelación del encuentro aún no fue confirmada oficialmente, el escenario original aparece hoy seriamente comprometido. Los ataques con misiles en la región y la posibilidad de que el conflicto escale volvieron inviable, al menos por ahora, la idea de reunir a las selecciones campeonas de América y Europa en territorio qatarí.
El partido que debía convocar a los dos equipos más poderosos del ciclo actual del fútbol internacional quedó atrapado en una lógica que excede al deporte. La Finalissima se convirtió en otro ejemplo de cómo los grandes eventos deportivos ya no pueden separarse de la geopolítica, la seguridad internacional y los intereses económicos que rodean al negocio del fútbol.
El peso simbólico de Lusail
La elección del estadio Lusail no era casual. Para Argentina, ese escenario tiene un valor emocional enorme: allí la selección dirigida por Lionel Scaloni conquistó el Mundial de 2022 con Lionel Messi como capitán, en una de las finales más recordadas de la historia del torneo.
Volver a ese estadio tenía una dimensión casi narrativa para la selección argentina. Era el regreso al lugar donde se consagró la llamada “Scaloneta”, el equipo que dominó el ciclo reciente del fútbol mundial con la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.
En ese contexto, la Finalissima aparecía como una continuidad natural de ese proceso. El rival también contribuía al atractivo: España, campeón de la Eurocopa, representa una de las selecciones con mayor renovación generacional del fútbol europeo.
El cruce, entonces, prometía algo más que un título simbólico. Funcionaba como una especie de termómetro competitivo en la antesala del Mundial 2026.
Las sedes alternativas y el juego diplomático
Ante la incertidumbre, UEFA y Conmebol comenzaron a analizar escenarios alternativos. El traslado del partido es hoy una posibilidad concreta, aunque ninguna opción aparece completamente despejada.
Estados Unidos surge como una de las alternativas más atractivas. Dos estadios aparecen en el radar: el Hard Rock Stadium de Miami y el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ambos tienen capacidad, infraestructura y un mercado futbolístico enorme, además de la ventaja de situarse en el mismo país que será sede central del Mundial 2026.
Sin embargo, el calendario complica algunos planes. El estadio de Miami, por ejemplo, podría no estar disponible por la disputa del Masters 1000 de tenis, mientras que Nueva Jersey debería resolver cuestiones contractuales y de agenda.
Europa también aparece como posibilidad. El estadio de Wembley en Londres, donde Argentina venció a Italia en la edición 2022 de la Finalissima, figura entre las opciones, aunque para esa fecha está previsto allí un amistoso entre Inglaterra y Uruguay.
Roma y Madrid son otras alternativas que circulan en las conversaciones. Pero incluso esas opciones tienen obstáculos políticos y deportivos: organizar el partido en España, por ejemplo, rompería el principio de neutralidad que suele buscarse para este tipo de eventos.
Detrás de esas discusiones aparece un entramado de intereses económicos difícil de resolver.
Los contratos detrás del partido
La Finalissima no es solo un trofeo simbólico. Es también un evento comercial importante para el fútbol internacional.
Los acuerdos firmados entre las confederaciones incluyen contratos con sponsors globales, derechos televisivos vendidos a múltiples mercados y compromisos con organizadores locales. Qatar, además, invirtió sumas millonarias para albergar el encuentro en Lusail.
En ese contexto, cancelar el partido podría activar cláusulas de “fuerza mayor”, un mecanismo contractual que se aplica cuando un evento no puede realizarse por situaciones externas como guerras o catástrofes.
Aun así, ese escenario implicaría renegociaciones complejas y posibles compensaciones económicas. Por eso las organizaciones prefieren buscar una solución alternativa antes de suspender definitivamente el encuentro.
La presión también llega desde el lado deportivo. El sindicato de futbolistas españoles ya expresó su preocupación por disputar el partido en una zona afectada por el conflicto y pidió explícitamente que se evalúe un cambio de sede.
El propio entrenador de España, Luis de la Fuente, sugirió que la solución más razonable sería trasladar el partido si las condiciones de seguridad no están garantizadas.
Un partido que también mira al Mundial
Más allá del negocio y de la logística, la Finalissima tiene también un valor deportivo importante para ambos equipos.
Para la selección argentina, el partido estaba pensado como una prueba de alto nivel en la recta final hacia el Mundial 2026. En el cuerpo técnico consideran que enfrentar a España sería una oportunidad ideal para medir el rendimiento del equipo frente a un rival de jerarquía.
El calendario de la Albiceleste incluso contemplaba otro amistoso posterior en Doha, lo que obligaría a reorganizar toda la planificación si el partido finalmente no se disputa en Qatar.
España, por su parte, también veía en la Finalissima una instancia clave para consolidar su nueva generación de futbolistas antes de la Copa del Mundo.
Por eso, aunque el escenario actual es incierto, la voluntad de las confederaciones sigue siendo sostener el partido.
La Finalissima, en definitiva, sigue en pie. Lo que está en discusión es dónde y cuándo se jugará. En medio de la guerra, los contratos y el calendario internacional, el fútbol intenta encontrar un espacio para un partido que prometía ser una celebración y que hoy se negocia en un terreno mucho más complejo que el de una cancha.