Imposible dejar de verla: la adictiva serie con José Coronado que está arrasando en Netflix

Legado

La historia se adentra en el complejo universo de una poderosa familia vinculada al negocio de los medios de comunicación. En el centro del conflicto aparece Federico Seligman, un influyente empresario de la prensa que, tras atravesar una enfermedad que lo obligó a apartarse de la conducción de su imperio, regresa dispuesto a recuperar el control de todo lo que construyó durante décadas.