Imposible dejar de verla: la adictiva serie con José Coronado que está arrasando en Netflix
El actor José Coronado protagoniza Legado, una intensa y adictiva serie española que triunfa en Netflix. La historia muestra la feroz lucha por el control de un poderoso imperio mediático, donde traiciones, ambición y conflictos familiares desatan una guerra sin límites.
La ficción española vuelve a conquistar al público internacional y lo hace de la mano de uno de sus actores más reconocidos. Con José Coronado al frente del elenco, Legado se posicionó como una de las producciones más vistas de Netflix y consolida el buen momento que atraviesan las series españolas dentro del catálogo de la plataforma.
Legado
La historia se adentra en el complejo universo de una poderosa familia vinculada al negocio de los medios de comunicación. En el centro del conflicto aparece Federico Seligman, un influyente empresario de la prensa que, tras atravesar una enfermedad que lo obligó a apartarse de la conducción de su imperio, regresa dispuesto a recuperar el control de todo lo que construyó durante décadas.
Sin embargo, el escenario que encuentra a su regreso está lejos de ser el que imaginaba. Durante su ausencia, sus cuatro hijos asumieron la conducción de la empresa familiar y tomaron decisiones que pusieron en riesgo tanto el prestigio del holding como su estabilidad económica. Frente a ese panorama, el patriarca inicia una batalla interna para evitar que el apellido Seligman quede asociado al fracaso.
La trama combina tensiones familiares, disputas empresariales y una fuerte mirada sobre el poder mediático, con un tono que mezcla drama y sátira política. El relato, que recuerda en algunos aspectos a la exitosa serie Succession, avanza con un ritmo dinámico en el que las traiciones, las alianzas cambiantes y los enfrentamientos dentro del clan se vuelven el eje central.
Reparto
Detrás del proyecto están los creadores Carlos Montero, Pablo Alén y Breixo Corral, quienes apostaron por una narrativa directa, cargada de conflictos desde el primer episodio y con personajes marcados por ambiciones personales y luchas de poder.
Además de Coronado, el elenco reúne a figuras destacadas como Belén Cuesta, Diego Martín, Natalia Huarte, María Morera, Susi Sánchez, Mireia Portas, Gustavo Salmerón y Nico Romero, quienes dan vida a los distintos miembros de la familia y a los actores clave que orbitan alrededor del imperio mediático.
Dónde verla
Con una historia que mezcla intrigas familiares y disputas por el control del poder, Legado se convirtió en una de las producciones españolas más comentadas del momento. La serie está disponible en Netflix y puede verse en España, Estados Unidos y toda Latinoamérica.