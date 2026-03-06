Solo seis capítulos y una trama adictiva: la miniserie de Netflix que es el thriller más visto de 2026

El pronóstico de lluvia el fin de semana completo solo puede ser señal de una maratón de cinematografía y televisión extendida. Mientras el cielo gris marca el tono de los días de descanso, es oportunidad para apostar por las miniseries de misterio que Netflix propone. “Él y Ella” es una adictiva producción que en pocos días de su estreno se convirtió en la quinta ficción corta más vista de la plataforma hasta ahora.
Con tan solo 46 días y más de 90,6 millones de visualizaciones, “Él y Ella” es ahora el thriller insignia de Netflix. Con el protagonismo de Tessa Thompson y Jon Bernthal, la obra se incluye en el listado de los relatos más exitosos del servicio, con una trama que ya propone un panorama retorcido: una pareja distanciada que cree que el otro es el implicado de un crimen indescifrable.
Un misterio que sacude la pantalla de Netflix
“Él y Ella”, basada en la novela homónima de Alice Feeney, apuesta fuerte con una premisa intrigante desde el comienzo, con un matrimonio donde cada integrante es el presunto culpable de un asesinato que sacude a un pueblo. Todo comienza cuando Anna (Thompson), una presentadora de noticias que dejó su trabajo tras una tragedia familiar, intenta hacerse un hueco de nuevo en su antiguo empleo en Atlanta. Su plan maestro es cubrir un misterioso y cruento asesinato en su localidad natal, mientras que decide investigar el caso por su cuenta.
Así empieza una carrera a contrarreloj contra el policía encargado de la pesquisa: su marido, Jack (Bernthal), a quien no ve hace un año y que también tiene sus propios intereses personales para tratar de encontrar al culpable. El thriller aborda además la historia de la víctima, Rachel, así como su relación y los secretos del pasado de la misma con Anna y Jack que pronto van saliendo a la luz según el avance de sus respectivas indagaciones.
Los giros y la tensión marcan el ritmo de "Él y Ella"
“Cada historia tiene al menos dos versiones. La tuya y la mía, la nuestra y la suya, la de él y la de ella. Lo que significa que siempre hay alguien mintiendo”, sentenció la propia Anna en la apertura. Las críticas de FilmAffinity subrayaron el tratamiento narrativo y la construcción del suspenso: “Bernthal y Thompson conducen al espectador a través de una retorcida narración que, sorprendentemente, tira de la fibra sensible y te hace preguntarte si hay alguien en quien puedas confiar”.
Otro de los textos publicados por el sitio remarcó que “supera con creces la trampa habitual de las historias policíacas y se convierte rápidamente en algo mucho más que la suma de sus partes”, estableciendo así el posicionamiento de la serie como uno de los títulos fuertes del año para la plataforma. El elenco incorporó, además, a Pablo Schreiber y a Sunita Mani como elementos de tensión. Priya (Mani) emergió en el relato como la única figura percibida como realmente confiable, mientras los protagonistas oscilan entre la complicidad y la traición.
Pocos capítulos y una historia adictiva
“Él y Ella” tan solo tiene seis episodios, perfecta para ver en una o dos sentadas y que dura justo lo que tiene que durar. Con un ritmo adictivo, la serie logra mantener al espectador al borde del asiento hasta el último minuto.