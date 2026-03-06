Solo seis capítulos y una trama adictiva: la miniserie de Netflix que es el thriller más visto de 2026

Otro de los textos publicados por el sitio remarcó que “supera con creces la trampa habitual de las historias policíacas y se convierte rápidamente en algo mucho más que la suma de sus partes”, estableciendo así el posicionamiento de la serie como uno de los títulos fuertes del año para la plataforma. El elenco incorporó, además, a Pablo Schreiber y a Sunita Mani como elementos de tensión. Priya (Mani) emergió en el relato como la única figura percibida como realmente confiable, mientras los protagonistas oscilan entre la complicidad y la traición.