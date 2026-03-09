Horóscopo chino: las actividades que permitirán a los signos "galopar" con éxito el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Lo que los signos deberán evitar

La naturaleza del Caballo es inquieta y movediza; por eso, no es apta para echar raíces o fijar estructuras. Squirru recomienda evitar las construcciones y mudanzas ya que la energía está "en el aire", no en la tierra, por lo que no es momento de cimientos. A su vez, tampoco es recomendable realizar instalaciones técnicas, ya que el choque entre el Agua del día y el Fuego del año puede generar cortocircuitos reales o metafóricos.