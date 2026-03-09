Secciones
Horóscopo chino: las actividades que permitirán a los signos "galopar" con éxito el inicio de semana, según Ludovica Squirru

La pitonisa advirtió que los signos deberán seguir las indicaciones para que la energía no desborde en la jornada del Caballo.

Hace 24 Min

La semana comienza con las demandas y aspiraciones del Caballo, que en la jornada de hoy reclama a los signos adoptar una actitud más desbordante, donde la fuerza y el movimiento fluyan con los ritmos de este animal del zoo zodiacal. Para iniciar el ciclo galopando con el pie derecho, los nativos deberán amoldarse a la vibración que este regente propone en este día.

Ludovica Squirru compartió su parte diario en el que advirtió que este lunes será necesario acompañar esta corriente de “lanzamiento” propuesta por el equino. Impulsados por estas frecuencias, será fundamental canalizar este impulso para el bien común o para vínculos amorosos.

La energía del día según Ludovica Squirru

De acuerdo con la reconocida astróloga, este lunes 2026 está regido por el número de Ki 7. En el sistema de las 9 estrellas, este valor corresponde al Metal, el cual representa la alegría, la comunicación y la celebración. Sin embargo, advierte la pitonisa, es un poco volátil. Esta fuerza invita a celebrarse uno mismo y disfrutar de los frutos del trabajo.

En esta fecha de latidos más alegres, la mayor parte de las figuras “vibra” con la misma frecuencia que el regente del momento. Casi todos tienen luz verde para fluir, especialmente el Tigre y el Perro que, con su afinidad, conforman el “trío de fuego” junto al Caballo. En cambio, la Rata es la que deberá cuidarse, evitar confrontaciones y no tomar decisiones impulsivas, ya que es el principal animal opuesto al protagonista de la jornada.

Las actividades más recomendadas en el inicio de semana, según Squirru

Squirru señala que, para que la potencia atropelladora del animal no desborde, los integrantes del zoo deberán enfocarse en actividades de servicio, cierres y calma. El ki 7 reclama charla y conexión. Es un excelente momento para reuniones de equipo, ventas o servicios a la comunidad, mientras que dar el “sí” será oportuno. La experta señala que el vigor puede ser usado en compromisos afectivos serios, como casarse.

Por su parte, quienes nacieron bajo el signo de la Rata deberán ser más precavidos y no lanzarse a la carrera de forma apresurada.

Lo que los signos deberán evitar

La naturaleza del Caballo es inquieta y movediza; por eso, no es apta para echar raíces o fijar estructuras. Squirru recomienda evitar las construcciones y mudanzas ya que la energía está "en el aire", no en la tierra, por lo que no es momento de cimientos. A su vez, tampoco es recomendable realizar instalaciones técnicas, ya que el choque entre el Agua del día y el Fuego del año puede generar cortocircuitos reales o metafóricos.

