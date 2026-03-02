Horóscopo chino: las recomendaciones de Ludovica Squirru para los signos en el comienzo de mes

El zoo zodiacal recibe un nuevo mes, con ello un tiempo de oportunidades renovadas y posibilidades infinitas. Los movimientos de los astros dan lugar a un mapa energético de grandes contrastes que Ludovica Squirru advirtió en su parte diario. Para este principio de marzo será fundamental cuidar nuestros espacios en un momento que precisa de acción pero también de cautela.
El inicio de la semana llega con una carga vibracional particular según el calendario chino. Este martes, como reflejó la reconocida astróloga, Ludovica Squirru, estará regido por la Madera Yin y el signo del Chancho, una combinación que implica tomar las riendas del cambio pero también moverse con sigilo. Sin embargo, la experta lo advierte con palabras claras. Este es un “tiempo de sembrar con precisión lo que deseamos cosechar bajo el galope del Caballo de Fuego”.
Squirru señaló que hoy el Ki diario, el cual es el sistema de numerología de las nueve estrellas, se encuentra también en nueve. Esta frecuencia de la jornada está asociada al fuego, la visibilidad y la culminación. Para muchos será el momento de descubrir un brillo que se encontraba oculto.
Roces y afinidades del día según Ludovica Squirru
A su vez, la autora reconoce que habrá concordias y afinidades entre los animales del horóscopo. El Búfalo, el Tigre, el Conejo, el Dragón, la Cabra y el Perro serán los más beneficiados, ya que se encuentran en sintonía con el Chancho. Para estos nativos, las puertas se abrirán con mayor facilidad y la comunicación será fluida durante todo el periodo.
Pero la Serpiente no tendrá la misma fortuna. Este animal y el Chancho son opuestos complementarios en la astrología oriental, por lo que pueden sufrir roces en este día. Los nacidos bajo esta casa podrían sentir hoy mayores tensiones, imprevistos o desafíos emocionales. "Es un momento para estar atentos, no para tener miedo", explicó Ludovica respecto a estos cruces. La recomendación para este regente es mantener un perfil bajo, eludir discusiones innecesarias y no tomar decisiones impulsivas que puedan comprometer su estabilidad.
Ludovica Squirru advirtió qué hay y no hay que hacer
De acuerdo con los pronósticos de Squirru, hoy es un excelente momento para orar, decretar y comprometerse. Si tenés en mente un viaje, una mudanza o simplemente visitar a esos amigos y familiares que hace tiempo no ves, el impulso de la Madera Yin te dará la fuerza necesaria.
Sin embargo, hay límites claros para evitar que el flujo se estanque. La experta sugiere prescindir de casarse, inaugurar negocios o realizar tareas de excavación. Seguir estos consejos ayuda a que la sintonía actual fluya a nuestro favor, permitiéndonos cerrar el lunes con una sensación de equilibrio y propósito.