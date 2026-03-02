Horóscopo chino: las recomendaciones de Ludovica Squirru para los signos en el comienzo de mes

El inicio de la semana llega con una carga vibracional particular según el calendario chino. Este martes, como reflejó la reconocida astróloga, Ludovica Squirru, estará regido por la Madera Yin y el signo del Chancho, una combinación que implica tomar las riendas del cambio pero también moverse con sigilo. Sin embargo, la experta lo advierte con palabras claras. Este es un “tiempo de sembrar con precisión lo que deseamos cosechar bajo el galope del Caballo de Fuego”.