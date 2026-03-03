Horóscopo de Mhoni Vidente: qué cosas tener en cuenta para transitar marzo

Marzo acaba de empezar y los astrólogos ya hicieron sus predicciones para el horóscopo este mes. La tarotista Mhoni Vidente –nacida en Cuba y nacionalizada en México– compartió cuál será la suerte que acompañará a cada uno de los signos del zodíaco durante las próximas semanas, según consignó el diario Clarín. El mes estará marcado por fenómenos como un eclipse lunar, un cambio de estación y, además, la retrogradación de Mercurio.