Horóscopo de Mhoni Vidente: qué cosas tener en cuenta para transitar marzo

Marzo acaba de empezar y los astrólogos ya hicieron sus predicciones para el horóscopo este mes. La tarotista Mhoni Vidente –nacida en Cuba y nacionalizada en México– compartió cuál será la suerte que acompañará a cada uno de los signos del zodíaco durante las próximas semanas, según consignó el diario Clarín. El mes estará marcado por fenómenos como un eclipse lunar, un cambio de estación y, además, la retrogradación de Mercurio.
Como cada mes, Mhoni Vidente publicó en su canal de YouTube los anticipos para cada uno de los signos del zodíaco. Además, hizo la lectura de las cartas para saber cuál es la que corresponde a cada casa e indicó cuáles serán los números y días de la suerte y los signos compatibles del mes. Las energías “se alinean completamente con las líneas del eclipse”, señaló la tarotista.
Horóscopo: ¿cómo será tu mes, según tu signo?
Aries
Lo más importante en el mes será crear más ingresos. También tendrá gran relevancia el descanso nocturno y la relajación para rendir mejor al otro día. Los arianos tienen una capacidad única de ser líderes, pero deberán pensar más con la cabeza y dejar que pesen menos los sentimientos.
La carta del mes es El Mago. Día y números de la suerte: viernes - 06, 17, 29
Tauro
Deberán tener cuidado con algunos contactos estrechos porque hay personas que no tienen buenas intenciones. El próximo lunes deberán encender una vela roja o blanca para depurar. Intenten conectar con el mundo natural y busquen tener una alimentación más sana.
La carta del mes es El Diablo. Día y números de la suerte: martes - 19, 32, 37
Géminis
Las predicciones auguran un maravilloso mes que podrá potenciarse con sabias decisiones que mejoren y acerquen a los geminianos a su bienestar y realización personal. Es una buena etapa para dejar de postergar trámites y papeleos que vienen pateándose hace rato.
La carta del mes es La Estrella. Día y números de la suerte: miércoles - 15, 44 y 51
Cáncer
Busquen estabilidad en su economía y ábranse caminos entre contactos y gente con la que quieran trabajar. Lo más importante será la base, es decir, el lugar de donde venimos que, para la mayoría, es la familia, aunque no es excluyente.
La carta del mes es La Torre. Días y números de la suerte: viernes - 01, 17, 29
Leo
Es momento de soltar pesos que ya no suman y que estancan la historia. No van más los rencores, por ejemplo, con amores del pasado. Quienes estén en pareja, tengan cuidado si aún no hicieron una planificación familiar.
La carta de la suerte es El Sol - Día y números de la suerte: lunes - 09, 13 y 44
Virgo
Sentir pena por los demás y opacar la felicidad propia no es una actitud inteligente. Los virginianos necesitarán tener un poco de vanidad y recuperar el foco en su ego. Traten de ampliar su círculo y su agenda de contactos para garantizarse algunas oportunidades o negocios en el futuro.
La carta de la suerte es el As de Bastos. Día y números de la suerte: miércoles - 07, 23 y 32
Libra
No sólo habrá éxito en lo laboral, sino también en los amores. Se organizarán unas vacaciones o salidas intensas. Deben disfrutar del día. Sepan que merecen la felicidad y la riqueza, así como el crecimiento personal y laboral.
La carta de la suerte es El Ermitaño. Día y números de la suerte: martes - 04, 05, 29
Escorpio
No te ancles en el pasado e intenta aprender de él. Arreglá lo que tenés sin funcionar en tu casa. Preparate para la metamorfosis, el cambio, el abandono de personas. Los rituales tendrán un gran peso simbólico positivo.
La carta del mes es El Loco. Día y números de la suerte: lunes - 14, 25 y 49
Sagitario
Algunos asuntos se darán por zanjados por diferentes motivos. No dejen cosas pendientes y eviten los vicios, ya sea tabaco o alcohol, incluso en cantidades moderadas. Recordá que hay gente que puede que te necesite para una etapa difícil.
La carta del mes es el As de Oros. Día y números de la suerte: miércoles - 11, 12, 38
Capricornio
Llegarán fortunas y los desarrollos más esperados terminarán de concretarse. Eliminen los vínculos tóxicos porque el momento de vitalidad que les depara la vida no puede ni debe ser contaminado. Las fiestas estarán muy presentes este marzo.
La carta del mes es la Rueda de la Fortuna. Día y números de la suerte: viernes - 07, 30 y 64
Acuario
Más perseverancia y menos drama, que incluso lo que venía siendo arrastrado hace tiempo está a punto de disolverse y solucionarse. Marzo tendrá oportunidades para crecer, por ejemplo, en el aspecto económico, pero también en los vínculos amorosos.
La carta de la suerte es El Juicio - Día y números de la suerte: martes - 05, 20, 67
Piscis
Es el mes definitivo de los piscianos, que son los mejores para reinventarse. Si tenían pensada una mudanza, puede ser hora de concretar el plan. También se puede volver a estudiar para terminar una carrera que aporte una herramienta nueva.
La carta del mes es El Mundo - Día y números de la suerte: jueves - 03, 18, 35
Fuente: Canal de Youtube Mhoni Vidente