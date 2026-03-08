Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Con una intuición más afilada y una mayor claridad mental, estos signos se encaminarán por las direcciones correctas.

Ludovica Squirru reveló cuáles signos se verán beneficiados en marzo. Ludovica Squirru reveló cuáles signos se verán beneficiados en marzo. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Tomar decisiones puede ser, para algunas personas, la prueba más desgastante y postergable de todas. Encontrarse en una encrucijada de caminos y respuestas puede abrumar a cualquiera, donde los costos de oportunidad paralizan a la hora de escoger qué es mejor para uno. Pero la reconocida astróloga Ludovica Squirru señaló que, por esta vez y para ciertos signos del horóscopo chino, encontrar el sendero más adecuado será menos complejo.

Los signos del horóscopo chino que triunfarán en sus trabajos y recibirán aumentos en marzo

Los signos del horóscopo chino que triunfarán en sus trabajos y recibirán aumentos en marzo

Las energías que rigen a este nuevo mes de marzo prometen un panorama de mayor claridad ante los dilemas, con la posibilidad de renovar el rumbo hacia donde se dirige nuestro destino. La pitonisa advirtió que las vibraciones estarán especialmente alineadas para fortalecer la toma de determinaciones, la organización de proyectos y la resolución de problemas que venían demorándose.

Los signos que tomarán los caminos adecuados en marzo

Marzo activa para algunos de los nativos una intuición más afilada, así como una capacidad de análisis que les permitirá resolver temas laborales, personales o económicos. Según Squirru, estos son los animales del zodíaco favorecidos en este tiempo:

Cabra

Es el integrante del zoo zodiacal que se encuentra en una mejor posición para adoptar resoluciones adecuadas y que le beneficien en un nuevo horizonte. La sensación de un mayor equilibrio emocional que le dará este tiempo le permitirá analizar las situaciones con paz calma y así elegir los trayectos más acertados, en especial los que se enmarcan en el trabajo o proyectos personales.

Mono

Su capacidad de adaptarse le hace sortear los obstáculos del recorrido con agilidad, permitiéndole crecer en ese avance. Las elecciones complicadas podrán presentarse, pero con una actitud renovada, su creatividad y rapidez mental, estos animales encontrarán soluciones ingeniosas a problemas que parecían complejos.

Gallo

La energía de marzo guía al Gallo, que ahora podrá organizarse y planificar con mayor lucidez. Este signo podría tener un período ideal para ordenar ideas, definir prioridades y avanzar con definiciones que impacten en su crecimiento personal o profesional.

Perro

Para el Perro, el mes trae una sensación de mayor seguridad interna. Esa confianza puede ayudarlo a actuar con firmeza y a sostener proyectos que requieren compromiso y constancia.

Chancho

El Chancho tendrá esa capacidad de evaluación más aguda que en otras ocasiones. Este signo atravesará un momento de nitidez que lo ayudará a detectar oportunidades y elegir con más precisión los pasos a seguir.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia
1

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables
2

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP
3

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

El pragmatismo al poder
4

El pragmatismo al poder

Investigar en balde
5

Investigar en balde

Los riesgos de decir no a un narcisista
6

Los riesgos de decir no a un narcisista

Más Noticias
Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Susto en el colegio Santa Rosa: evacuaron el establecimiento por una alarma de incendio

Susto en el colegio Santa Rosa: evacuaron el establecimiento por una alarma de incendio

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Francisco Negro Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Francisco "Negro" Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Comentarios