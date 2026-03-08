Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Tomar decisiones puede ser, para algunas personas, la prueba más desgastante y postergable de todas. Encontrarse en una encrucijada de caminos y respuestas puede abrumar a cualquiera, donde los costos de oportunidad paralizan a la hora de escoger qué es mejor para uno. Pero la reconocida astróloga Ludovica Squirru señaló que, por esta vez y para ciertos signos del horóscopo chino, encontrar el sendero más adecuado será menos complejo.
Las energías que rigen a este nuevo mes de marzo prometen un panorama de mayor claridad ante los dilemas, con la posibilidad de renovar el rumbo hacia donde se dirige nuestro destino. La pitonisa advirtió que las vibraciones estarán especialmente alineadas para fortalecer la toma de determinaciones, la organización de proyectos y la resolución de problemas que venían demorándose.
Los signos que tomarán los caminos adecuados en marzo
Marzo activa para algunos de los nativos una intuición más afilada, así como una capacidad de análisis que les permitirá resolver temas laborales, personales o económicos. Según Squirru, estos son los animales del zodíaco favorecidos en este tiempo:
Cabra
Es el integrante del zoo zodiacal que se encuentra en una mejor posición para adoptar resoluciones adecuadas y que le beneficien en un nuevo horizonte. La sensación de un mayor equilibrio emocional que le dará este tiempo le permitirá analizar las situaciones con paz calma y así elegir los trayectos más acertados, en especial los que se enmarcan en el trabajo o proyectos personales.
Mono
Su capacidad de adaptarse le hace sortear los obstáculos del recorrido con agilidad, permitiéndole crecer en ese avance. Las elecciones complicadas podrán presentarse, pero con una actitud renovada, su creatividad y rapidez mental, estos animales encontrarán soluciones ingeniosas a problemas que parecían complejos.
Gallo
La energía de marzo guía al Gallo, que ahora podrá organizarse y planificar con mayor lucidez. Este signo podría tener un período ideal para ordenar ideas, definir prioridades y avanzar con definiciones que impacten en su crecimiento personal o profesional.
Perro
Para el Perro, el mes trae una sensación de mayor seguridad interna. Esa confianza puede ayudarlo a actuar con firmeza y a sostener proyectos que requieren compromiso y constancia.
Chancho
El Chancho tendrá esa capacidad de evaluación más aguda que en otras ocasiones. Este signo atravesará un momento de nitidez que lo ayudará a detectar oportunidades y elegir con más precisión los pasos a seguir.