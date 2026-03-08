Milei visitó el Ohel del Rebe de Lubavitch junto con la comitiva argentina en Nueva York

Javier Milei desarrolla una nueva gira internacional con destino a Estados Unidos (EEUU), con el objetivo de promocionar inversiones y fortalecer vínculos con líderes políticos y empresarios. El viaje incluye escalas en Miami y Nueva York y culminará en Chile, donde asistirá a la asunción presidencial de José Antonio Kast.
El mandatario llegó a Estados Unidos para su 15° visita a ese país con la expectativa de impulsar contactos con inversores en el marco de la Argentina Week 2026, una iniciativa organizada por la Embajada argentina junto con Bank of America y J.P. Morgan. En Nueva York, Milei también protagonizó una actividad de carácter personal al visitar el Ohel, en Queens, el santuario donde se encuentra la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson.
En esa visita estuvo acompañado por el rabino Simon Jacobson y por miembros de su comitiva, entre ellos el canciller Pablo Quirno, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La actividad fue la primera parada del Presidente en Nueva York y tuvo un carácter íntimo y espiritual, consignó el diario "Ámbito".
La gira comenzó previamente en Miami, donde Milei participó de la cumbre “Escudos de las Américas”, realizada en el Trump National Doral Miami. En ese marco compartió un almuerzo de trabajo ofrecido por Donald Trump y, posteriormente, recibió un reconocimiento durante la Hispanic Prosperity Gala.
Del encuentro también participaron dirigentes y referentes regionales alineados con el mandatario estadounidense, entre ellos Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras).
Tras esa escala, el presidente argentino viajó a Nueva York, donde desarrollará una agenda con actividades académicas, empresariales y comunitarias. Entre ellas se destacan una disertación en Yeshiva University y su presencia en la gala anual organizada por The Algemeiner, un evento que reúne a líderes políticos y empresarios.
El punto central de la visita será la inauguración de la Argentina Week 2026, que se realizará en Manhattan y buscará promover oportunidades de inversión en el país. Antes de ese acto, Milei mantendrá un breve encuentro con el CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon.
La actividad contará además con la presencia de 10 gobernadores que acompañarán al Presidente para exhibir respaldo político y presentar oportunidades productivas en sus provincias. Participarán Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
No todos los mandatarios invitados asistirán a la gira. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) declinaron la invitación por cuestiones de agenda. En el caso de Frigerio, tiene actividades oficiales programadas en su provincia y recientemente realizó un viaje a Estados Unidos para reunirse con fondos de inversión y administradores de activos internacionales con el objetivo de presentar la situación económica y fiscal de Entre Ríos. Jaldo, en tanto, agradeció la invitación pero argumentó “razones de agenda”.
El encuentro Argentina Week se desarrollará del 9 al 12 de marzo en Manhattan y reunirá a más de 30 CEOs de compañías globales, con participación de entidades financieras como JPMorgan, Citibank y Bank of America. Durante las jornadas habrá paneles sectoriales y reuniones privadas con inversores, además de un cierre en la sede de Microsoft en Times Square.
Los gobernadores participantes estarán divididos en dos ejes temáticos vinculados a las características productivas de sus provincias. En los paneles sobre minería y minerales críticos participarán Orrego, Jalil, Sadir, Sáenz y Vidal. En tanto, Figueroa, Weretilneck, Cornejo, Torres y Valdés expondrán sobre energía e infraestructura exportadora, con foco en proyectos vinculados a Vaca Muerta, gas natural licuado y energías renovables.
La mayoría de los mandatarios provinciales viajará por su cuenta, aunque formarán parte de la agenda oficial junto al Presidente. Los gobernadores de San Juan y Santa Cruz, por ejemplo, participarán previamente en Toronto de la cumbre minera PDAC antes de trasladarse a Nueva York.
La delegación oficial que acompaña a Milei está integrada por Karina Milei, Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Tras las actividades en Estados Unidos, el Presidente viajará a Chile para asistir a la ceremonia de transmisión de mando en la que José Antonio Kast asumirá la presidencia. El acto se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso y marcará el cierre de la gira internacional antes de su regreso a Buenos Aires.
Lunes 9 de marzo
- 14 (Argentina): disertación en Yeshiva University.
- 21.55 (Argentina): participación en la gala anual de The Algemeiner.
Martes 10 de marzo
- 9.50 (Argentina): breve encuentro con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan.
- 10 (Argentina): inauguración de la Argentina Week 2026 en Nueva York.
- 13 (Argentina): vuelo hacia Santiago de Chile.
Miércoles 11 de marzo
- 12 asistencia a la ceremonia de transmisión de mando presidencial de José Antonio Kast en Valparaíso.
- 15 partida hacia Buenos Aires.
- 17 llegada prevista a Buenos Aires.