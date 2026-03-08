Milei visitó el Ohel del Rebe de Lubavitch junto con la comitiva argentina en Nueva York

No todos los mandatarios invitados asistirán a la gira. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) declinaron la invitación por cuestiones de agenda. En el caso de Frigerio, tiene actividades oficiales programadas en su provincia y recientemente realizó un viaje a Estados Unidos para reunirse con fondos de inversión y administradores de activos internacionales con el objetivo de presentar la situación económica y fiscal de Entre Ríos. Jaldo, en tanto, agradeció la invitación pero argumentó “razones de agenda”.