Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó en el circuito de Albert Park, en Melbourne, con una carrera que terminó siendo mucho más entretenida de lo que muchos anticipaban. Durante la previa se habló de un posible caos por los autos de la nueva era técnica y por las quejas de varios pilotos sobre el comportamiento de los monoplazas. Incluso hubo señales de tensión antes de la largada, con incidentes y autos detenidos en los minutos previos. Sin embargo, cuando se apagaron las luces, la competencia ofreció varios momentos destacados y una pelea constante en distintos sectores del pelotón.