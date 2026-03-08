Secciones
Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

El piloto argentino de la F1 largó desde el puesto 16, sufrió una sanción en el inicio y logró recuperarse con el paso de las vueltas.

DESAFÍO SUPERADO. Franco Colapinto completó su primera carrera de la temporada en el circuito de Albert Park y cruzó la meta en el puesto 14. DESAFÍO SUPERADO. Franco Colapinto completó su primera carrera de la temporada en el circuito de Albert Park y cruzó la meta en el puesto 14.
Hace 7 Min

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó en el circuito de Albert Park, en Melbourne, con una carrera que terminó siendo mucho más entretenida de lo que muchos anticipaban. Durante la previa se habló de un posible caos por los autos de la nueva era técnica y por las quejas de varios pilotos sobre el comportamiento de los monoplazas. Incluso hubo señales de tensión antes de la largada, con incidentes y autos detenidos en los minutos previos. Sin embargo, cuando se apagaron las luces, la competencia ofreció varios momentos destacados y una pelea constante en distintos sectores del pelotón.

Franco Colapinto completó su primera carrera del año y finalizó en el puesto 14 con Alpine. El piloto argentino había largado desde el 16° lugar después de quedar eliminado en la Q2 durante la clasificación del sábado, pero su carrera quedó condicionada desde el inicio por una sanción.

La penalización fue consecuencia de un error del equipo en el procedimiento de largada. Desde Alpine le indicaron de manera incorrecta la posición en la que debía detener el auto en su cajón, lo que derivó en un stop and go. El castigo obligó a Colapinto a pasar por boxes sin poder realizar ningún ajuste ni cambiar neumáticos, lo que lo hizo caer hasta el último lugar en las primeras vueltas.

Aun así, el argentino logró recuperarse con el correr de la competencia. En la largada había protagonizado además una maniobra de reflejos cuando evitó el auto de Liam Lawson, que quedó detenido delante suyo. Luego fue avanzando posiciones gracias a sobrepasos en pista y a distintos abandonos, hasta ubicarse dentro del grupo medio del pelotón.

En el tramo final de la carrera, Alpine optó por una estrategia arriesgada: mantener a Colapinto en pista con neumáticos duros durante más de 40 vueltas, a la espera de una eventual neutralización que pudiera favorecerlo. Esa situación no se dio y el argentino finalmente pasó por boxes cuando las gomas ya no respondían, completando luego las últimas vueltas hasta cruzar la meta en el 14° lugar.

El equipo francés sí logró sumar puntos gracias a Pierre Gasly, que sostuvo una intensa pelea con Esteban Ocon por el décimo puesto y terminó quedándose con la última unidad en juego.

En la parte alta de la carrera también hubo acción. Charles Leclerc había tomado el liderazgo en la largada tras superar a George Russell, pero el británico recuperó la primera posición en las vueltas iniciales. Más adelante, el piloto de Mercedes volvió a quedar al frente tras las paradas en boxes y terminó sellando la victoria en Melbourne.

Russell se quedó así con el triunfo en la primera fecha del campeonato, escoltado por su compañero Kimi Antonelli, que completó el 1-2 para Mercedes. El podio lo completó Leclerc, que cerró una sólida actuación con Ferrari.

Detrás de ellos también se destacaron otros movimientos importantes, como la remontada de Max Verstappen, que avanzó desde el puesto 20 hasta meterse en los primeros lugares durante la carrera.

Al final, pese a todas las dudas que habían rodeado al inicio de la temporada, la primera cita del calendario dejó una carrera dinámica y con varios momentos intensos. Y para Colapinto, más allá de la sanción que complicó su resultado, el estreno del año terminó con una recuperación en pista y con la experiencia de haber completado una competencia exigente en el arranque del campeonato.

