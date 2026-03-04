Cómo está preparado Franco Colapinto para dominar su nuevo año en la Fórmula 1

Cuando Franco Colapinto se subió por primera vez a un monoplaza de F-1, un Williams, en 2024, lo hizo sin manual, sin precedentes y sin margen de error. Obtuvo algunos resultados, sí, pero también sufrió golpes. En 2025, ya en un nuevo equipo, Alpine, fue lanzado a las llamas del campeonato como reemplazo del decepcionante australiano Jack Doohan. Con expectativas de que pudiera revertir algo de lo malo que estaba resultando todo, se puso al comando de un coche que le hizo las cosas difíciles. No sumó puntos y casi siempre peleó en el pelotón del fondo. Sin embargo, hubo algo de luz en la oscuridad: fue creciendo en lo personal pese a todas las dificultades. A horas de empezar su 2026, la fragua que templó el espíritu del bonaerense puede haber forjado no sólo un piloto mejor, sino un contendiente al que habrá que atender. Lo que viene para él no es simplemente una temporada mejor: asoma como la redención de quien se negó a sucumbir el año pasado.
La temporada 2025 de Colapinto fue todo menos fácil. Aunque mostró destellos de velocidad y valentía, los resultados concretos no llegaron. Un monoplaza inestable, indócil y sin potencia en su motor le burló los planes. El nervioso equipo también atravesó una crisis interna, con decisiones polémicas y críticas duras desde su propia dirección, lo que aumentó la presión sobre un joven de apenas 22 años.
Pero lejos de quebrarse, Colapinto aprendió. Cada fin de semana competitivo fue una lección de humildad, cada salida de pista o error táctico pasó a ser una página en su manual personal. Se sabe: la F-1 no perdona. Pero tampoco olvida las experiencias que en ella se consiguen y las convierte en fuerza. El bonaerense tomó nota de ello.
Preparación física y mental
Así como en la F-1 se gana en una pista, fuera de ella se construye una campaña. En ese sentido, Franco no ha dejado nada librado al azar. Su preparación de cara a 2026 fue intensa y meticulosa, enfocada tanto en lo físico como en lo mental. No sólo perfeccionó su resistencia a la fatiga para resistir carreras completas con el nuevo formato de coches más exigentes (se lo ve más musculoso), sino que también trabajó con psicólogos deportivos y equipos de simulación de alto nivel. Al respecto, hubo unas declaraciones suyas que pintan con claridad esto y marcan qué esperar de él en cuanto a actitud: “doy 150 vueltas y quiero hacer otras 60”.
Además, Colapinto dedicó varias semanas en simuladores trabajando con ingenieros de Alpine para comprender cada variable del nuevo reglamento. Esto no sólo aumentó su rendimiento potencial, sino que transmite un mensaje claro: no está dispuesto sólo a “sobrevivir” en las carreras, sino a empujar los límites del equipo y a demostrar que su lugar en la F-1 no es una casualidad.
La prueba que ya ganó
Si en 2025 Alpine fue un equipo que prácticamente se “arrastró” durante toda la temporada, cometiendo errores y cayendo en una espiral de malos resultados, hay razones para creer que en 2026 la historia puede ser otra. Como base, el equipo completó una pretemporada intensa que superó los 1.000 giros repartidos entre Silverstone, Barcelona y Bahréin. Colapinto fue uno de los pilares en estos ensayos: en un tramo, incluso completó más vueltas que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, durante una sola jornada.
Ese kilometraje hecho no sólo ofreció datos técnicos, sino que también trajo confianza. En los tests de Bahréin, el nuevo Alpine A526 mostró señales claras de avance con tiempos competitivos para un equipo que venía mal e incluso dejó a Colapinto con un sexto mejor tiempo en uno de los ensayos generales, a menos de un segundo del más rápido.
Pero lo más importante es que este programa de pruebas permitió al bonaerense sentir el coche completo por primera vez desde el inicio de una temporada. Esa continuidad en la adaptación no sólo mejoró su ritmo, sino que le permitió comprender mejor el comportamiento del chasis, el motor y los sistemas híbridos.
El monoplaza con el que Colapinto afrontará 2026 es una reescritura de lo que Alpine puede lograr. El nuevo A526 está diseñado desde cero bajo las exigencias del reglamento técnico vigente, que incluye un uso más elevado de potencia eléctrica, representando un 50 % del total, y combustibles 100% sostenibles, además de aerodinámica activa que favorece los adelantamientos y mejora la eficiencia.
Además de la innovación técnica en el motor y la aerodinámica, el equipo trabajó, con ingenieros expertos recién llegados, procesos de simulación más avanzados. Al mismo tiempo transmitió una cultura más colaborativa. Ese cambio de mentalidad es a menudo lo que diferencia a un equipo de medio pelotón de uno capaz de ir a pelear por puntos de manera regular.
Críticos y analistas ya han mencionado que Alpine podría haber dado el salto más grande del año durante la pretemporada. Esa percepción no es casualidad: es el resultado de meses de trabajo detrás de escena que ahora se traducen en números, sensaciones y expectativas reales.
Nuevo contexto competitivo
La parrilla de 2026 se presenta como más compleja y más rica en desafíos con respecto a la de la temporada pasada. La presencia de un nuevo equipo como Cadillac, con dos pilotos consolidados como el mexicano Sergio Pérez y el finés Valteri Bottas, amplía la competencia por los puntos. Sin embargo, esto no es necesariamente una mala noticia para Colapinto: más rivales significa más oportunidades de medir fuerzas, más situaciones de carrera para mostrar arrojo, inteligencia estratégica y determinación.
También es notable que Alpine haya mostrado una apuesta por la estabilidad de sus pilotos. Mantener a Colapinto y a Gasly refleja una confianza en su capacidad de progreso. Aunque las críticas internas han sido fuertes, esto también puede actuar como un impulso extra para demostrar que cualquier juicio prematuro fue infundado.
Colapinto llega a 2026 con algo que 2025 no le dio: un punto de partida real desde el cual construir. La temporada pasada fue una travesía a través de incertidumbres, cambios confusos de puestas a punto, decisiones internas y resultados frustrantes. Este año las señales son positivas. Ya no es el novato que sólo busca completar carreras: ahora tiene experiencia, datos, kilómetros al volante y la oportunidad concreta de pelear puntos. Hay que ser claros, sobre todo apuntando al tradicional exitismo argentino: no está para ganar, y llegar a algún podio más parece una expresión de deseos. Pero sí tiene reales posibilidades de sumar varios puestos “top 10”, de sostener duelos con sus rivales, no como pasó en 2025, cuando mayormente se vio como un inofensivo corredor.
En un deporte marcado por la técnica, la precisión y la paciencia, Franco pasó de ser una promesa joven a un competidor templado por fuego real. Su temporada 2026 no será simplemente “mejor” que la de 2025 porque algunos tiempos mejoren en la hoja de resultados: será mejor porque él será distinto, más fuerte, más consciente de sí mismo y preparado para aprovechar cada oportunidad que se presente. Lo que en 2025 fue frustración, en 2026 puede convertirse en un mejor panorama. Sin dudas, tiene la posibilidad de confirmar que lo mejor de él como piloto aún está por llegar.