Cómo está preparado Franco Colapinto para dominar su nuevo año en la Fórmula 1

Cuando Franco Colapinto se subió por primera vez a un monoplaza de F-1, un Williams, en 2024, lo hizo sin manual, sin precedentes y sin margen de error. Obtuvo algunos resultados, sí, pero también sufrió golpes. En 2025, ya en un nuevo equipo, Alpine, fue lanzado a las llamas del campeonato como reemplazo del decepcionante australiano Jack Doohan. Con expectativas de que pudiera revertir algo de lo malo que estaba resultando todo, se puso al comando de un coche que le hizo las cosas difíciles. No sumó puntos y casi siempre peleó en el pelotón del fondo. Sin embargo, hubo algo de luz en la oscuridad: fue creciendo en lo personal pese a todas las dificultades. A horas de empezar su 2026, la fragua que templó el espíritu del bonaerense puede haber forjado no sólo un piloto mejor, sino un contendiente al que habrá que atender. Lo que viene para él no es simplemente una temporada mejor: asoma como la redención de quien se negó a sucumbir el año pasado.