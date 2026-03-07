Secciones
Política

Gerónimo Vargas Aignasse: "En Tucumán hay una decisión clara de enfrentar al narcotráfico"

El parlamentario destacó el procedimiento donde se secuestraron más de 200 kilos de marihuana y aseguró que “cuando hay decisión política, los resultados aparecen”.

Gerónimo Vargas Aignasse: En Tucumán hay una decisión clara de enfrentar al narcotráfico
Hace 1 Hs

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse destacó el procedimiento donde se secuestron más de 200 kilos de marihuana y aseguró que es resultado de una política sostenida de lucha contra el narcotráfico que se viene desarrollando en Tucumán.

“Este procedimiento demuestra que cuando hay decisión política y presencia del Estado, los resultados aparecen. La lucha contra el narcotráfico no se declama: se enfrenta con herramientas legales, con control territorial y con fuerzas de seguridad comprometidas”, afirmó.

Golpe al narcotráfico: la Policía de Tucumán secuestró más de 200 kilos de marihuana en el puesto de 7 de Abril

Golpe al narcotráfico: la Policía de Tucumán secuestró más de 200 kilos de marihuana en el puesto de 7 de Abril

Subrayó que la provincia cuenta hoy con instrumentos concretos para enfrentar el problema, entre ellos la Ley Provincial N.º 9.188 de Narcomenudeo, que permite combatir la venta minorista de drogas, y el Operativo Lapacho, que mantiene controles permanentes en los accesos y rutas estratégicas de Tucumán.

En ese sentido, remarcó también el rol fundamental de la Policía de Tucumán, que lleva adelante operativos diarios para frenar el ingreso de sustancias ilícitas al territorio provincial.

“Gracias a esta política sostenida, Tucumán se ha convertido en la provincia con mayor porcentaje de decomiso de drogas en los últimos dos años, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas policiales”, señaló.

Golpe al narcomenudeo en el sur tucumano: cayó una organización y hay tres detenidos

Golpe al narcomenudeo en el sur tucumano: cayó una organización y hay tres detenidos

Por último, el legislador fue enfático al sostener que la lucha contra el narcotráfico no admite dudas ni especulación política. “En Tucumán hay una decisión clara de enfrentar al narcotráfico. No vamos a retroceder ni un paso en esta pelea que es clave para proteger a nuestros jóvenes, a nuestras familias y a toda la sociedad”, concluyó.

Temas TucumánGerónimo Vargas Aignasse
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Fue un discurso claro y realista”: el apoyo de Vargas Aignasse a la gestión provincial

“Fue un discurso claro y realista”: el apoyo de Vargas Aignasse a la gestión provincial

Lo más popular
Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico
1

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Lisandro Catalán: En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación
2

Lisandro Catalán: "En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación"

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española
3

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”
4

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?
5

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal
6

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal

Más Noticias
Trump lanzó su coalición militar antinarco y consagró a Milei como su amigo estratégico en la región

Trump lanzó su "coalición militar" antinarco y consagró a Milei como su amigo estratégico en la región

Lisandro Catalán: En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación

Lisandro Catalán: "En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación"

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Está vigente la reforma laboral: ¿qué cambia para el trabajador?

Está vigente la reforma laboral: ¿qué cambia para el trabajador?

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Comentarios