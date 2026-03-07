Gerónimo Vargas Aignasse: "En Tucumán hay una decisión clara de enfrentar al narcotráfico"

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse destacó el procedimiento donde se secuestron más de 200 kilos de marihuana y aseguró que es resultado de una política sostenida de lucha contra el narcotráfico que se viene desarrollando en Tucumán.
“Este procedimiento demuestra que cuando hay decisión política y presencia del Estado, los resultados aparecen. La lucha contra el narcotráfico no se declama: se enfrenta con herramientas legales, con control territorial y con fuerzas de seguridad comprometidas”, afirmó.
Subrayó que la provincia cuenta hoy con instrumentos concretos para enfrentar el problema, entre ellos la Ley Provincial N.º 9.188 de Narcomenudeo, que permite combatir la venta minorista de drogas, y el Operativo Lapacho, que mantiene controles permanentes en los accesos y rutas estratégicas de Tucumán.
En ese sentido, remarcó también el rol fundamental de la Policía de Tucumán, que lleva adelante operativos diarios para frenar el ingreso de sustancias ilícitas al territorio provincial.
“Gracias a esta política sostenida, Tucumán se ha convertido en la provincia con mayor porcentaje de decomiso de drogas en los últimos dos años, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas policiales”, señaló.
Por último, el legislador fue enfático al sostener que la lucha contra el narcotráfico no admite dudas ni especulación política. “En Tucumán hay una decisión clara de enfrentar al narcotráfico. No vamos a retroceder ni un paso en esta pelea que es clave para proteger a nuestros jóvenes, a nuestras familias y a toda la sociedad”, concluyó.