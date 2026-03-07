Secciones
Seguridad

Golpe al narcotráfico: la Policía de Tucumán secuestró más de 200 kilos de marihuana en el puesto de 7 de Abril

El cargamento era transportado en un camión con destino a Córdoba. Hay seis detenidos y tres vehículos incautados en el marco del "Operativo Lapacho".

Hace 1 Hs

La lucha contra el ingreso de estupefacientes a Tucumán sumó un nuevo hito este fin de semana. En un procedimiento de gran envergadura realizado en el puesto fronterizo de 7 de Abril, la Policía logró interceptar un cargamento de 203 kilos de marihuana, que intentaba cruzar el límite noreste del territorio provincial.

El operativo, enmarcado en el programa de control fronterizo "Operativo Lapacho", culminó con la detención de seis hombres -todos oriundos de la provincia de Córdoba- y el secuestro de una flota de vehículos que habrían actuado de forma coordinada para el traslado de la sustancia.

Una modalidad que llamó la atención

El hallazgo se produjo cuando los efectivos apostados en la frontera interceptaron un camión de carga. Según detalló el jefe de Policía, Joaquín Girvau, la droga no se encontraba en compartimentos ocultos o mediante sistemas de doble fondo complejos, sino que estaba dispuesta sobre el acoplado del vehículo.

“Llama la atención el volumen del cargamento y la modalidad del traslado, dado que la droga se encontraba simplemente sobre un acoplado”, admitió el jefe policial.

Además del camión, los uniformados secuestraron una camioneta y un automóvil que, se presume, brindaban apoyo logístico al transporte. También se incautaron teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que serán clave para la investigación que ahora comanda la Justicia Federal.

Mensaje a las organizaciones criminales

Girvau vinculó el éxito del procedimiento a la "decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de mantener una lucha frontal contra el narcotráfico". El jefe de la fuerza destacó que el refuerzo en los controles fronterizos está dando resultados concretos ante el constante intento de las bandas criminales de utilizar a Tucumán como ruta de tránsito desde el norte del país.

“Es fundamental que se profundicen los controles y las detenciones. Este es un mensaje claro de la Policía de Tucumán en la lucha frontal que mantenemos”, afirmó Girvau Olleta.

Destino final: Córdoba

De acuerdo con las primeras investigaciones, el cargamento había ingresado desde el norte del país y tenía como destino final la provincia de Córdoba. Los seis detenidos, cuyas identidades se mantienen en reserva por disposición judicial, ya fueron puestos a disposición del Juzgado Federal correspondiente para ser indagados en las próximas horas.

La Policía continúa la investigación por posibles nexos locales que pudieran haber facilitado el tránsito del camión por las rutas tucumanas, mientras se mantiene el estado de alerta en todos los puntos de acceso a la provincia bajo el esquema del "Operativo Lapacho".

