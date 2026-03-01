“Fue un discurso claro y realista”: el apoyo de Vargas Aignasse a la gestión provincial

El legislador tucumano Gerónimo Vargas Aignasse respaldó el discurso de apertura de sesiones del gobernador Osvaldo Jaldo y destacó el tono “claro y realista” del mensaje, enmarcado en la compleja situación económica que atraviesa el país.
“En el difícil contexto económico que vive la Argentina, el mensaje del Gobernador fue claro y realista”, sostuvo el parlamentario, al tiempo que subrayó la importancia de sostener la gestión aun frente a la caída de ingresos provinciales.
En ese sentido, Vargas Aignasse valoró la ratificación de obras estratégicas como el Acueducto Vipos, la doble terna El Bracho–Villa Quinteros y el programa Procrear II. “Es una señal concreta de gestión: más agua, más energía, más vivienda y más empleo para Tucumán”, afirmó, al remarcar que se trata de inversiones que impactan directamente en la calidad de vida y en la generación de trabajo.
El legislador también puso el foco en la continuidad de obras de infraestructura clave, como el Complejo Penitenciario Benjamín Paz, al que definió como “la obra pública más importante en cien años”. Para Vargas Aignasse, esta iniciativa demuestra que “cuando se gobierna con responsabilidad, se priorizan decisiones estructurales”, incluso en un escenario de restricciones financieras.
En relación con la reforma electoral, el dirigente señaló que el debate “sigue abierto” y aseguró que desde su espacio aceptan las reglas propuestas por Nación. “Acompañaremos lo que resuelva la mayoría parlamentaria, pero con la verdad y sin especulaciones”, expresó.
Finalmente, se refirió a la reciente elección municipal de Alberdi y sostuvo que el resultado dejó en claro que “al votante tucumano no lo condiciona ningún sistema”. “Cuando quiere expresarse, lo hace con absoluta libertad”, concluyó.