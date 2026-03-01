“Fue un discurso claro y realista”: el apoyo de Vargas Aignasse a la gestión provincial

En ese sentido, Vargas Aignasse valoró la ratificación de obras estratégicas como el Acueducto Vipos, la doble terna El Bracho–Villa Quinteros y el programa Procrear II. “Es una señal concreta de gestión: más agua, más energía, más vivienda y más empleo para Tucumán”, afirmó, al remarcar que se trata de inversiones que impactan directamente en la calidad de vida y en la generación de trabajo.