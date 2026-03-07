San Martín frenó el préstamo de Galván y Tucumán Central se quedó sin su refuerzo

Según pudo averiguar LA GACETA, la comisión directiva del “Santo” cambió de opinión respecto del préstamo al considerar que Galván es una de las jóvenes promesas del club. “Es una apuesta a futuro y no la queremos perder. Este año ganará más protagonismo”, señaló un vocero de la dirigencia. "Yllana, además, lo considera como una opción en la zaga defensiva y mostró muy buenas cualidades en los entrenamientos", indicaron desde el "Santo".