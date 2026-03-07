Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín frenó el préstamo de Galván y Tucumán Central se quedó sin su refuerzo

El “Santo” no autorizó la salida del defensor y el “Rojo” deberá buscar otra opción en el mercado mientras continúa su preparación para el debut en el Federal A.

ÚLTIMO PASO. En la última temporada, Galván jugó para Guaraní Antonio Franco. ÚLTIMO PASO. En la última temporada, Galván jugó para Guaraní Antonio Franco.
Hace 1 Hs

Tucumán Central recibió una noticia inesperada en plena pretemporada. El pase del defensor Alejandro Galván finalmente se cayó, luego de que desde San Martín no autorizaran su préstamo, una decisión tomada por el vicepresidente del club de La Ciudadela.

El zaguero era una de las opciones que manejaba el entrenador Walter Arrieta para reforzar la defensa de cara al inicio del Federal A, pero la negativa del “Santo” obligará al cuerpo técnico a buscar alternativas en el mercado.

Galván venía de jugar a préstamo en Guaraní Antonio Franco, equipo con el que disputó el Regional Federal Amateur y alcanzó las semifinales del certamen.

Según pudo averiguar LA GACETA, la comisión directiva del “Santo” cambió de opinión respecto del préstamo al considerar que Galván es una de las jóvenes promesas del club. “Es una apuesta a futuro y no la queremos perder. Este año ganará más protagonismo”, señaló un vocero de la dirigencia. "Yllana, además, lo considera como una opción en la zaga defensiva y mostró muy buenas cualidades en los entrenamientos", indicaron desde el "Santo".

Ante este escenario, Arrieta deberá reorganizar sus prioridades en el armado del plantel. Además de un marcador central, el entrenador pretende sumar un lateral izquierdo, un volante mixto y un centrodelantero para terminar de completar el grupo que afrontará la temporada.

Mientras tanto, el plantel continúa con su preparación. Tucumán Central cerró su segunda semana de pretemporada con trabajos físicos en El Cadillal, con la mirada puesta en el debut del 22 de marzo ante Bartolomé Mitre de Misiones, por la primera fecha de la Zona 2 del Federal A.

El último entrenamiento se realizó a las 8.15 de la mañana y contó con la participación de 27 jugadores, quienes realizaron un circuito físico preparado por los profesores Sebastián del Carril y Paulina Gómez Nacul.

La actividad incluyó trabajos de potencia, pasadas en cuesta y ejercicios de resistencia. 

El equipo comenzará el lunes su tercera semana de preparación, que incluirá dos partidos amistosos: uno programado para el miércoles y otro para el fin de semana, aunque todavía resta confirmar los rivales.

En cuanto al mercado de pases, Tucumán Central ya sumó varios refuerzos para afrontar el torneo. Hasta el momento se incorporaron Tomás García, Nahuel Duarte, Ramiro Alderete, Agustín Smith, Lucas Sánchez, Brahian Collante, Benjamín Ruiz Rodríguez, Daniel Gómez, Valentín Montenegro, Cristian Farías y Mauricio Bustos.

Con el inicio del campeonato cada vez más cerca, el cuerpo técnico busca terminar de ajustar el plantel para llegar de la mejor manera al debut. Sin embargo, la caída del pase de Galván obliga ahora a reformular la búsqueda de un defensor central, una pieza que Arrieta considera clave para completar la estructura del equipo.

