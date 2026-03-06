El detalle que sorprendió a un jugador de San Martín durante su experiencia en el fútbol brasileño

La experiencia brasileña también le dejó recuerdos curiosos fuera del campo. Una de las cosas que más le llamó la atención fue la fuerte presencia de la religión en la rutina de los equipos. “Son muy creyentes. Antes de los entrenamientos y antes de salir a la cancha se reza”, contó. A eso se sumaban los viajes interminables dentro de un país de dimensiones gigantescas. “Brasil es muy grande. A veces tenés que tomar dos aviones y un colectivo para llegar a la ciudad donde jugás”, relató.