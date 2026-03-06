Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

El detalle que sorprendió a un jugador de San Martín durante su experiencia en el fútbol brasileño

El extremo Benjamín Borasi habló de su carrera, sus nuevos objetivos en el "Santo" y reveló un detalle que lo marcó en su paso por Brasil.

MÁXIMA VELOCIDAD. Benjamín Borasi buscó ser la carta de desequilibrio contra Deportivo Maipú. MÁXIMA VELOCIDAD. Benjamín Borasi buscó ser la carta de desequilibrio contra Deportivo Maipú.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

El recorrido de un futbolista rara vez es lineal. Se construye con decisiones, cambios de contexto y desafíos que terminan moldeando la identidad dentro de la cancha. En Benjamín Borasi, esa idea aparece con claridad. Su carrera combina raíces en el interior bonaerense, experiencias en distintos niveles del fútbol argentino y una apuesta fuerte por salir al exterior. Hoy, ese trayecto lo encuentra en San Martín, donde empieza a escribir un nuevo capítulo en un club que convive con una exigencia permanente: pelear por el ascenso.

Su llegada coincidió con un proceso de renovación en el plantel que conduce Andrés Yllana. En ese escenario, Borasi se metió rápidamente en el equipo titular y formó parte del “11” inicial en los primeros partidos del torneo. El arranque, sin embargo, dejó sensaciones variadas. El empate del debut estuvo atravesado por la ansiedad propia de jugar por primera vez ante la gente en La Ciudadela. “En el primer partido por ahí nos jugó un poco en contra la ansiedad y las ganas de ganar el primer partido de local”, explicó el extremo.

El triunfo posterior frente a Almagro, en José Ingenieros, permitió liberar tensiones y mostró una versión más suelta del equipo. Allí llegó también su primer aporte decisivo: la asistencia para el gol de Nicolás “Fosa” Ferreyra, una jugada que reflejó con claridad el rol que el cuerpo técnico pretende de él. “Me pide que le dé profundidad al equipo, que intente desbordar y meter centros. También ayudar en defensa, pero más que nada ir para adelante e intentar desequilibrar”, detalló.

Sin embargo, el 2-2 posterior frente a Deportivo Maipú, en La Ciudadela, volvió a mostrar que el equipo todavía atraviesa un proceso de construcción. San Martín reaccionó en el marcador, pero dejó al descubierto algunos desajustes y la sensación de que aún le falta continuidad en el funcionamiento. “Creo que falta conocernos más, algo que se va a ir dando con el correr de los partidos”, señaló.

Ese período de adaptación también tiene una explicación en su recorrido reciente. Antes de desembarcar en Tucumán, Borasi pasó más de dos años fuera del país, una experiencia que lo llevó al ascenso brasileño. Fue una decisión poco habitual dentro del fútbol argentino, pero que asumió como un desafío personal. “Me presentaron ese desafío de ir al fútbol brasileño y creí que era un paso lindo donde podía crecer bastante”, recordó.

FESTEJO. Borasi celebra su gol con la camiseta de Criciúma de Brasil. FESTEJO. Borasi celebra su gol con la camiseta de Criciúma de Brasil.

Su paso por Brasil

En Brasil vistió las camisetas de São Luiz, Paysandu y Criciúma, clubes que le permitieron conocer otra forma de vivir el fútbol. Dentro de la cancha encontró diferencias claras con el estilo argentino. “Allá se intenta jugar más, salir desde abajo y juntar pases. Creo que es un fútbol más técnico y menos físico”, explicó. “Acá es más luchado, más de pelota dividida, donde no se da una jugada por perdida nunca”, comparó.

La experiencia brasileña también le dejó recuerdos curiosos fuera del campo. Una de las cosas que más le llamó la atención fue la fuerte presencia de la religión en la rutina de los equipos. “Son muy creyentes. Antes de los entrenamientos y antes de salir a la cancha se reza”, contó. A eso se sumaban los viajes interminables dentro de un país de dimensiones gigantescas. “Brasil es muy grande. A veces tenés que tomar dos aviones y un colectivo para llegar a la ciudad donde jugás”, relató.

El ascenso en Junín

Antes de esa etapa internacional, Borasi había construido buena parte de su carrera en el interior de la provincia de Buenos Aires. Nació en Rojas y dio sus primeros pasos en el club El Huracán. Ese recorrido lo llevó luego a Sarmiento de Junín, donde vivió uno de los momentos más importantes de su carrera.

Allí fue parte del proceso que culminó con el ascenso a Primera, una experiencia que hoy considera clave en su formación. Haber integrado un plantel con un objetivo claro y sostenido le dejó enseñanzas que intenta trasladar a su presente en San Martín. “Creo que una de las claves para ascender tiene que ser el grupo y la pelea sana por el puesto, porque eso potencia a todos”, explicó.

Su decisión de llegar a Tucumán estuvo atravesada justamente por esa dimensión del club. Tras su paso por Brasil sentía la necesidad de volver a Argentina y reencontrarse con costumbres que extrañaba. Cuando apareció la posibilidad de vestir la camiseta del “Santo”, la respuesta fue inmediata. “Cuando me presentaron San Martín no lo dudé. Siempre fue un club que me gustó, más que nada por su gente”, aseguró.

Borasi ya había jugado en La Ciudadela como visitante y sabía lo que significa ese estadio para cualquier futbolista del ascenso. “Fue algo muy lindo que me marcó”, recordó sobre aquella experiencia previa. Hoy, en cambio, le toca vivirlo desde adentro, con la responsabilidad de defender una camiseta que exige protagonismo.

Por eso, su presente se entiende más como un proceso que como una conclusión. Tiene características que pueden resultar valiosas para el equipo, ya dejó algunos indicios en sus primeros partidos y cuenta con un recorrido que lo respalda. “Espero dar mi mejor versión cuando termine de acomodarme y ayudar al equipo con el uno contra uno, con centros, con pases y también con goles”, cerró.

Temas Buenos AiresPrimera NacionalClub Atlético Patronato de la Juventud CatólicaClub Deportivo Maipú de MendozaLa CiudadelaClub AlmagroArgentinaSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas
1

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre
2

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne
3

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán
4

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
5

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno
6

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Más Noticias
Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a pelear contra la oscuridad

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a "pelear contra la oscuridad"

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Nuevo golpe para Chiqui Tapia: los clubes que podrían imitar a River tras abandonar el Comité Ejecutivo

Nuevo golpe para "Chiqui" Tapia: los clubes que podrían imitar a River tras abandonar el Comité Ejecutivo

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Investigan una golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Yerba Buena

Investigan una golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Yerba Buena

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Comentarios