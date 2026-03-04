Secciones
Duelo de invictos en el Monumental: Atlético busca la cima ante Racing en Reserva

Los juveniles del "Decano" y la "Academia" ponen en juego su racha positiva en un choque directo por el liderazgo del Torneo Proyección. Conocé el horario, las opciones para verlo en vivo y cómo será el ingreso para los socios al "José Fierro".

LA REVANCHA. La Reserva de Atlético posa en la primera fecha del Torneo Proyección, duelo que terminó con victoria para los tucumanos. Esta noche, el equipo enfrentará a Racing por un lugar en la cima del grupo. LA REVANCHA. La Reserva de Atlético posa en la primera fecha del Torneo Proyección, duelo que terminó con victoria para los tucumanos. Esta noche, el equipo enfrentará a Racing por un lugar en la cima del grupo. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán y Racing volverán a enfrentarse en el Monumental "José Fierro", pero en esta ocasión el protagonismo será para las divisiones de Reserva. Desde las 19, el equipo tucumano recibirá a la Academia por la cuarta fecha del Torneo Proyección en un duelo que promete ser de alto vuelo.

Ambos equipos se consolidaron como dos de los grandes atractivos del certamen en lo que va del año. El conjunto conducido por Ramiro González llega a este compromiso en condición de invicto, con un saldo positivo producto de dos victorias obtenidas fuera de casa ante Aldosivi y Sarmiento, además de un empate sin goles cosechado en su única presentación como local frente a Argentinos.

El equipo de Avellaneda también llega sin conocer la derrota y acumula siete puntos, la misma cifra que ostenta Atlético. Esta paridad los sitúa a ambos actualmente a una sola unidad del líder de la zona, Gimnasia, que suma ocho puntos pero cuenta con un partido más disputado. Esto implica que el equipo que resulte ganador en la jornada de hoy logrará escalar hasta lo más alto de la tabla para quedar como único puntero del grupo.

Respecto al ingreso al estadio, la institución informó que será libre y gratuito para los socios. Quienes cuenten con su carnet al día podrán acceder a la tribuna de calle Laprida, mientras que aquellos socios que posean abono a platea tendrán habilitado el ingreso al sector 5. Para quienes no puedan asistir al "José Fierro", el encuentro contará con transmisión en vivo a través de la plataforma LPF Play y por la señal de ESPN 3.

