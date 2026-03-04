Duelo de invictos en el Monumental: Atlético busca la cima ante Racing en Reserva

El equipo de Avellaneda también llega sin conocer la derrota y acumula siete puntos, la misma cifra que ostenta Atlético. Esta paridad los sitúa a ambos actualmente a una sola unidad del líder de la zona, Gimnasia, que suma ocho puntos pero cuenta con un partido más disputado. Esto implica que el equipo que resulte ganador en la jornada de hoy logrará escalar hasta lo más alto de la tabla para quedar como único puntero del grupo.