Atlético Tucumán venció a Racing en el Monumental y es el único puntero en Reserva

"Estamos muy contentos. Hicimos un gran primer tiempo. Mis compañeros me venían pidiendo que pateara al arco y por suerte pudo entrar. Son tres puntos muy importantes", confesó Videla tras el encuentro. Por su parte, el entrenador González destacó el nivel de sus dirigidos: "Me parece que hicimos un muy buen partido, el triunfo es muy merecido. El desarrollo nos vio como amplios dominadores y los chicos demostraron un juego de alto vuelo".