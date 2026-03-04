Secciones
Atlético Tucumán venció a Racing en el Monumental y es el único puntero en Reserva

En una ráfaga de cuatro minutos, el "Decano" dio vuelta el marcador con goles de Videla y Jung para quitarle el invicto a la "Academia". Con este 2-1, el equipo de Ramiro González escaló a lo más alto de su grupo y ya pone la mira en River.

FESTEJO. Tomás Jung celebra el gol que le dio el triunfo a su equipo en el Monumental. FESTEJO. Tomás Jung celebra el gol que le dio el triunfo a su equipo en el Monumental. Foto: Prensa Atlético Tucumán
04 Marzo 2026

La Reserva de Atlético Tucumán volvió a dar un golpe de autoridad. Por la cuarta fecha del Torneo Proyección, el "Decano" venció 2 a 1 a Racing en el Monumental y se subió a la cima de su grupo. Lucas Videla y Tomás Jung fueron los autores de los goles en una tarde de festejo en 25 de Mayo y Chile.

Fue el mejor desempeño del equipo de Ramiro González en lo que va del año. Desde el arranque, el local impuso mucha intensidad y convirtió rápidamente en figura al arquero rival. Sin embargo, pese al dominio, Atlético no pudo doblegar a la visita en el primer tiempo y Racing logró abrir el marcador en la primera jugada clara que generó.

Lejos de rendirse, el conjunto tucumano reaccionó con ráfaga y fútbol para dar vuelta el resultado. Primero, Videla —ex Vélez— marcó un golazo de zurda a colocar; apenas tres minutos después, Jung —con pasado en River— sentenció la victoria con un cabezazo certero. Fue una remontada necesaria para un triunfo que significa mucho más que tres puntos.

"Estamos muy contentos. Hicimos un gran primer tiempo. Mis compañeros me venían pidiendo que pateara al arco y por suerte pudo entrar. Son tres puntos muy importantes", confesó Videla tras el encuentro. Por su parte, el entrenador González destacó el nivel de sus dirigidos: "Me parece que hicimos un muy buen partido, el triunfo es muy merecido. El desarrollo nos vio como amplios dominadores y los chicos demostraron un juego de alto vuelo".

Hoy la Reserva de Atlético demostró que está para cosas grandes. Con un festejo eufórico, el equipo escaló hasta lo más alto de su zona y ya pone la mira en el próximo gran desafío: el 19 de marzo visitará a River en Núñez.

Producción periodística: Carlos Oardi.

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades
Tafí del Valle apuesta a blindar su queso y avanza en la Indicación Geográfica
Chikungunya en Tucumán: así es la infección que dobla el cuerpo de dolor
En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
Avanza la Ley de Glaciares en Diputados
Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

En medio de las bombas, también se mata el acceso a la información

Avanza la Ley de Glaciares en Diputados

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

