Secciones
Seguridad

Operativo Lapacho: la Policía secuestró 120 kilos de marihuana y detuvo a cuatro personas en Tucumán

Durante un control en el Puesto Fronterizo 7 de Abril, los efectivos incautaron marihuana, un vehículo robado y un arma de fuego. El procedimiento golpeó a una red narco que transportaba droga hacia Santiago del Estero.

Los efectivos también incautaron un automóvil robado, una pistola 9 mm y detuvieron a cuatro hombres oriundos de Salta Los efectivos también incautaron un automóvil robado, una pistola 9 mm y detuvieron a cuatro hombres oriundos de Salta
Hace 2 Hs

En el marco del Operativo Lapacho, la Policía de Tucumán dio un nuevo golpe al narcotráfico al secuestrar cerca de 120 kilos de marihuana durante un procedimiento realizado este jueves en el Puesto Fronterizo 7 de Abril, en el norte provincial.

Los efectivos también incautaron un automóvil robado, una pistola 9 mm y detuvieron a cuatro hombres oriundos de Salta, quienes transportaban la droga con destino a la provincia de Santiago del Estero.

“Estamos en el Puesto Fronterizo 7 de Abril realizando un operativo en el que le dimos un duro golpe al narcotráfico. Incautamos alrededor de 120 kilos de marihuana, un auto Chevrolet y un arma de fuego. Además, capturamos a cuatro personas”, detalló el jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau.

Intentaron escapar, pero fueron capturados en Gobernador Garmendia

Durante el operativo, los sospechosos intentaron escapar embistiendo a los agentes que realizaban el control vehicular.

Luego, continuaron su huida por un campo cercano, pero fueron reducidos rápidamente por personal policial en la localidad de Gobernador Garmendia.

El vehículo en el que se trasladaban tenía pedido de secuestro por una causa de robo en el municipio de La Matanza (Buenos Aires), según informó el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

La Policía refuerza los controles fronterizos

El comisario general Girvau destacó el trabajo conjunto de las unidades especiales y los controles permanentes en las rutas de acceso a la provincia:

“La Policía de Tucumán viene obteniendo grandes resultados en cuanto al secuestro de drogas. Estamos trabajando arduamente en las fronteras de la provincia. Quiero felicitar al director de Unidades Especiales, Fabio Ferreyra —jefe del Operativo Lapacho— y a todo el personal de este destacamento por los resultados”.

La Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP) intervino para realizar las pruebas de campo sobre la sustancia incautada, la cual fue puesta a disposición de la Justicia Federal.

Un nuevo avance en la lucha contra el narcotráfico

El Operativo Lapacho forma parte del plan provincial de lucha frontal contra el narcotráfico, que busca reforzar los controles en las zonas limítrofes y desarticular redes de tráfico de estupefacientes que operan entre Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

El secuestro de esta importante cantidad de droga representa uno de los procedimientos más relevantes del año para las fuerzas de seguridad tucumanas.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Desde Mendoza trasladaron a un criminal requerido por la Justicia tucumana

Desde Mendoza trasladaron a un criminal requerido por la Justicia tucumana

En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

Tucumán es clave en la ruta de la marihuana del NOA

Tucumán es clave en la ruta de la marihuana del NOA

Lo más popular
Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
1

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
2

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos
5

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
6

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Más Noticias
De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Escándalo en El Cadillal: acusaron a tres policías por usar a presos como albañiles en la casa de un jefe policial

Escándalo en El Cadillal: acusaron a tres policías por usar a presos como albañiles en la casa de un jefe policial

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Comentarios