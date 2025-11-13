Operativo Lapacho: la Policía secuestró 120 kilos de marihuana y detuvo a cuatro personas en Tucumán

En el marco del Operativo Lapacho, la Policía de Tucumán dio un nuevo golpe al narcotráfico al secuestrar cerca de 120 kilos de marihuana durante un procedimiento realizado este jueves en el Puesto Fronterizo 7 de Abril, en el norte provincial.
Los efectivos también incautaron un automóvil robado, una pistola 9 mm y detuvieron a cuatro hombres oriundos de Salta, quienes transportaban la droga con destino a la provincia de Santiago del Estero.
“Estamos en el Puesto Fronterizo 7 de Abril realizando un operativo en el que le dimos un duro golpe al narcotráfico. Incautamos alrededor de 120 kilos de marihuana, un auto Chevrolet y un arma de fuego. Además, capturamos a cuatro personas”, detalló el jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau.
Intentaron escapar, pero fueron capturados en Gobernador Garmendia
Durante el operativo, los sospechosos intentaron escapar embistiendo a los agentes que realizaban el control vehicular.
Luego, continuaron su huida por un campo cercano, pero fueron reducidos rápidamente por personal policial en la localidad de Gobernador Garmendia.
El vehículo en el que se trasladaban tenía pedido de secuestro por una causa de robo en el municipio de La Matanza (Buenos Aires), según informó el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
La Policía refuerza los controles fronterizos
El comisario general Girvau destacó el trabajo conjunto de las unidades especiales y los controles permanentes en las rutas de acceso a la provincia:
“La Policía de Tucumán viene obteniendo grandes resultados en cuanto al secuestro de drogas. Estamos trabajando arduamente en las fronteras de la provincia. Quiero felicitar al director de Unidades Especiales, Fabio Ferreyra —jefe del Operativo Lapacho— y a todo el personal de este destacamento por los resultados”.
La Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP) intervino para realizar las pruebas de campo sobre la sustancia incautada, la cual fue puesta a disposición de la Justicia Federal.
Un nuevo avance en la lucha contra el narcotráfico
El Operativo Lapacho forma parte del plan provincial de lucha frontal contra el narcotráfico, que busca reforzar los controles en las zonas limítrofes y desarticular redes de tráfico de estupefacientes que operan entre Tucumán, Salta y Santiago del Estero.
El secuestro de esta importante cantidad de droga representa uno de los procedimientos más relevantes del año para las fuerzas de seguridad tucumanas.