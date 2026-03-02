"UPD en Tucumán": la Policía identificó los puntos de concentración y reforzará la vigilancia en las escuelas

Ante el inicio del ciclo lectivo, la Policía de Tucumán anunció un despliegue especial de seguridad orientado a supervisar las celebraciones del "Último Primer Día" (UPD). Según informaron fuentes oficiales, la fuerza ya tiene identificados los principales puntos de encuentro de los estudiantes y dispondrá de una fuerte presencia de efectivos en los accesos y alrededores de los establecimientos educativos de toda la provincia.