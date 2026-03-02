Secciones
"UPD en Tucumán": la Policía identificó los puntos de concentración y reforzará la vigilancia en las escuelas

Habrá fuertes operativos de controles policiales para prevenir incidentes y consumo de alcohol.

EL RITUAL. Estudiantes de sexto año celebran el UPD antes de su último primer día de clases. EL RITUAL. Estudiantes de sexto año celebran el UPD antes de su último primer día de clases.
Hace 9 Min

Ante el inicio del ciclo lectivo, la Policía de Tucumán anunció un despliegue especial de seguridad orientado a supervisar las celebraciones del "Último Primer Día" (UPD). Según informaron fuentes oficiales, la fuerza ya tiene identificados los principales puntos de encuentro de los estudiantes y dispondrá de una fuerte presencia de efectivos en los accesos y alrededores de los establecimientos educativos de toda la provincia.

El objetivo central del operativo es preventivo. Las autoridades buscan evitar incidentes, actos de vandalismo y situaciones de riesgo derivadas del consumo de alcohol y otras sustancias, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los participantes son menores de edad.

Desde la institución remarcaron que el operativo velará por el orden público y la paz social. En ese sentido, advirtieron que se aplicará estrictamente la normativa legal vigente en caso de detectarse infracciones o disturbios.

La Policía hizo un llamado a la responsabilidad familiar e instó a los padres a mantener una comunicación abierta con sus hijos para advertirles sobre los peligros de estos festejos y minimizar el impacto negativo en la comunidad.

