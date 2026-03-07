“El alcohol no ayuda a dormir mejor”, sostienen especialistas y ponen fin a un mito ampliamente difundido

Lo que sí hace el alcohol es reducir la latencia, es decir, el tiempo que demora una persona en dormirse. Esto implica que facilita el inicio o la conciliación del sueño. Pero, luego, fragmenta el sueño posterior, suprime el proceso REM y reduce el sueño de ondas lentas reparadoras. Las personas con insomnio son las que más deben evitar el alcohol antes de dormir, porque agrava los síntomas y puede llevar a la dependencia.