Secciones
SociedadSalud

“El alcohol no ayuda a dormir mejor”, sostienen especialistas y ponen fin a un mito ampliamente difundido

Aunque el alcohol relaja el cuerpo propiciando mejores condiciones para entrar en el sueño, las etapas posteriores se ven afectadas produciendo un mal descanso.

“El alcohol no ayuda a dormir mejor”, sostienen especialistas y ponen fin a un mito ampliamente difundido Foto: Los Andes
Hace 2 Hs

Una cena liviana, temprano, con amigos, en familia, en pareja o en soledad. Una copa de vino, de whisky o de champán y a dormir. Esa es la creencia de muchas personas que cada noche buscan una ayuda para dormir mejor. Lo que no saben es que el alcohol, lejos de producir el efecto que desean, afecta funciones cerebrales y empeora considerablemente la calidad del tiempo de descanso.

La razón por la que deberías echar unas gotas de alcohol a tu ropa antes de lavarla

La razón por la que deberías echar unas gotas de alcohol a tu ropa antes de lavarla

En un artículo de Europa Press Salud Infosalus, la especialista en insomnio Rybel Wix lo dice de forma clara y contundente: “el alcohol no ayuda a dormir mejor a pesar de la creencia popular de que una copa facilita la conciliación”. Así, pone fin a décadas de especulaciones y excusas para poder beber casi en cualquier ocasión. Y Wix no es la única que lo sostiene.

Lo que sí hace el alcohol es reducir la latencia, es decir, el tiempo que demora una persona en dormirse. Esto implica que facilita el inicio o la conciliación del sueño. Pero, luego, fragmenta el sueño posterior, suprime el proceso REM y reduce el sueño de ondas lentas reparadoras. Las personas con insomnio son las que más deben evitar el alcohol antes de dormir, porque agrava los síntomas y puede llevar a la dependencia.

Cómo afecta el alcohol al sueño y al cerebro

La organización “Be Nice to Brain” (“Sé amable con tu cerebro”), impulsada principalmente en Australia, invita a beber menos para cuidar el cerebro. “Cuanto menos bebas, mejor te sentirás”, anuncia. Es que el alcohol, señala, es una droga depresora que ralentiza las señales entre el cerebro y el cuerpo y puede afectar tanto la salud mental como el bienestar.

“Reducir o eliminar el consumo de alcohol puede mejorar tu estado de ánimo, tu energía y tu sueño, además de reducir los síntomas de estrés y ansiedad”, señalan desde la organización. Las bebidas con alcohol alteran el equilibrio de los receptores químicos del cerebro, propician menos sueño REM –que favorece la memoria y la función cerebral– y menos sueño profundo al final de la noche.

El alcohol, en definitiva, produce un efecto rebote. La melatonina regula el ritmo corporal, lo que ayuda a tener sueño por la noche. Beber alcohol puede alterar los niveles de melatonina incluso durante varios días si las proporciones ingeridas fueron altas. “Cuanto más alcohol haya en el torrente sanguíneo cuando te vas a dormir, más puede alterarse tu ciclo de sueño”, explica la fundación.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico
1

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”
2

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española
3

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal
4

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?
5

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán
6

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Más Noticias
Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

El gran romance europeo: aseguran que Mbappé y Ester Expósito, actriz de “Élite”, están juntos

El gran romance europeo: aseguran que Mbappé y Ester Expósito, actriz de “Élite”, están juntos

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Francisco Negro Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Francisco "Negro" Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Comentarios