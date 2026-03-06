La razón por la que deberías echar unas gotas de alcohol a tu ropa antes de lavarla

Es importante destacar que este truco es especialmente útil en casos puntuales. Se recomienda cuando notamos que las prendas blancas comienzan a tornarse amarillas por la acumulación de transpiración o residuos, o bien cuando nos enfrentamos a olores persistentes en la ropa deportiva que el lavado convencional no logra neutralizar. Como apunta el artículo publicado en La Razón, el alcohol tiene la gran ventaja de que se evapora rápidamente y no deja residuos, por lo que no altera la textura ni daña los tejidos.