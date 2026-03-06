La razón por la que deberías echar unas gotas de alcohol a tu ropa antes de lavarla

El cuidado de nuestras prendas es una tarea cotidiana que, a veces, realizamos de forma mecánica sin reparar en aquellos detalles que realmente marcan la diferencia. Con el paso del tiempo, incluso la ropa más querida empieza a perder su esplendor: las camisetas blancas se tornan amarillentas, las sábanas pierden su frescura y ciertos olores parecen resistirse al detergente. Sin embargo, existe un truco casero que está ganando popularidad por su sencillez y efectividad: añadir unas gotas de alcohol etílico al lavado.
Aunque pueda sonar inusual, este método tiene una base científica sólida. El alcohol etílico es un desinfectante ampliamente reconocido por su capacidad para eliminar microorganismos. Según explican desde la World Health Organization, las soluciones alcohólicas "pueden eliminar numerosos microorganismos al desnaturalizar proteínas y alterar las membranas de bacterias y virus". Al trasladar esta propiedad al lavado, conseguimos reducir la carga bacteriana en tejidos que están en contacto directo con nuestra piel, como la ropa interior, las medias o las sábanas.
Cómo aplicar el método del alcohol etílico de forma segura
Integrar este hábito en tu rutina de limpieza es muy fácil y no requiere modificar tus programas de lavado. Existen dos maneras principales de hacerlo: podés verter dos o tres gotas directamente sobre la prenda antes de meterla en el tambor, o bien añadir la misma cantidad en el compartimento donde colocás el detergente. Tras esto, solo debes iniciar tu ciclo habitual y, siempre que sea posible, dejar secar la ropa al aire libre para que la ventilación termine de purificar las fibras.
Es importante destacar que este truco es especialmente útil en casos puntuales. Se recomienda cuando notamos que las prendas blancas comienzan a tornarse amarillas por la acumulación de transpiración o residuos, o bien cuando nos enfrentamos a olores persistentes en la ropa deportiva que el lavado convencional no logra neutralizar. Como apunta el artículo publicado en La Razón, el alcohol tiene la gran ventaja de que se evapora rápidamente y no deja residuos, por lo que no altera la textura ni daña los tejidos.
Consejos para un cuidado integral del hogar
Aun así, no debemos olvidar que este método es un complemento y no una solución mágica. Para que nuestra ropa luzca impecable, los expertos subrayan que el mantenimiento de la propia lavadora es fundamental. Instituciones como el American Cleaning Institute recomiendan realizar periódicamente "ciclos de lavado en vacío con agua caliente para eliminar residuos acumulados en el tambor", además de limpiar el cajón del detergente y revisar el filtro para evitar la proliferación de moho.