Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar oficial subió por segunda semana y alcanzó su valor más alto en un mes

En el segmento informal, el dólar "blue" se pagó a $1.415, con una suba diaria de $15. No obstante, en el balance semanal el incremento se reduce a $10.

MERCADO. El dólar oficial avanzó por segunda semana. MERCADO. El dólar oficial avanzó por segunda semana.
Hace 1 Hs

En medio de la tensión financiera generada por el conflicto en Medio Oriente, el dólar oficial volvió a registrar una suba y completó su segunda semana consecutiva al alza, alcanzando su valor más alto en el último mes.

En la jornada de hoy, la divisa avanzó $15 y cerró en $1.435 para la venta y $1.385 para la compra en las pizarras del Banco Nación, en un contexto de mayor movimiento en el mercado cambiario.

Con un volumen de operaciones más consistente -de U$S425,3 millones en el segmento de contado- el dólar mayorista también mostró una suba. La cotización avanzó nueve unidades hasta ubicarse en $1.416, su nivel más alto desde el 9 de febrero.

En el balance de la primera semana de marzo, el dólar mayorista acumuló un incremento de $19. Sin embargo, en lo que va de 2026 todavía mantiene una baja de $39, lo que representa una caída del 2,7%.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.617,50. De esta manera, el tipo de cambio oficial se mantiene a una distancia de $201,50, equivalente al 14,2% por debajo de ese límite de flotación.

A cuánto operó el dólar "blue"

En el mercado informal, el dólar "blue" se pagó a $1.415, con una suba diaria de $15 o 1,1%. No obstante, en el balance semanal el incremento se reduce a $10, lo que representa un avance del 0,7%.

En el segmento financiero, los dólares bursátiles también registraron subas. El dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.476,28, mientras que el dólar MEP cotiza a $1.436,94.

Temas El DólarTucumánBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar arrancó marzo en baja por mayor oferta: a cuánto cerró

El dólar arrancó marzo en baja por mayor oferta: a cuánto cerró

El dólar oficial cayó $45 en febrero: cuáles son las razones que explican el fuerte retroceso

El dólar oficial cayó $45 en febrero: cuáles son las razones que explican el fuerte retroceso

El dólar blue cayó $15 y tocó su valor más bajo desde septiembre

El dólar "blue" cayó $15 y tocó su valor más bajo desde septiembre

En medio de la tensión financiera por el conflicto en Medio Oriente, el dólar oficial subió $20

En medio de la tensión financiera por el conflicto en Medio Oriente, el dólar oficial subió $20

Dólar hoy: la cotización oficial perdió $15 y se negoció a $1.420 en el Banco Nación

Dólar hoy: la cotización oficial perdió $15 y se negoció a $1.420 en el Banco Nación

Lo más popular
Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas
1

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre
2

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne
3

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán
4

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a pelear contra la oscuridad
5

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a "pelear contra la oscuridad"

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
6

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Más Noticias
Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a pelear contra la oscuridad

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a "pelear contra la oscuridad"

Un informe reservado del Congreso de EEUU advierte sobre el futuro financiero del gobierno de Milei

Un informe reservado del Congreso de EEUU advierte sobre el futuro financiero del gobierno de Milei

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Créditos hipotecarios 2026: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en Argentina

Créditos hipotecarios 2026: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en Argentina

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Comentarios