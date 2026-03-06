El dólar oficial subió por segunda semana y alcanzó su valor más alto en un mes

En medio de la tensión financiera generada por el conflicto en Medio Oriente, el dólar oficial volvió a registrar una suba y completó su segunda semana consecutiva al alza, alcanzando su valor más alto en el último mes.
En la jornada de hoy, la divisa avanzó $15 y cerró en $1.435 para la venta y $1.385 para la compra en las pizarras del Banco Nación, en un contexto de mayor movimiento en el mercado cambiario.
Con un volumen de operaciones más consistente -de U$S425,3 millones en el segmento de contado- el dólar mayorista también mostró una suba. La cotización avanzó nueve unidades hasta ubicarse en $1.416, su nivel más alto desde el 9 de febrero.
En el balance de la primera semana de marzo, el dólar mayorista acumuló un incremento de $19. Sin embargo, en lo que va de 2026 todavía mantiene una baja de $39, lo que representa una caída del 2,7%.
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.617,50. De esta manera, el tipo de cambio oficial se mantiene a una distancia de $201,50, equivalente al 14,2% por debajo de ese límite de flotación.
A cuánto operó el dólar "blue"
En el mercado informal, el dólar "blue" se pagó a $1.415, con una suba diaria de $15 o 1,1%. No obstante, en el balance semanal el incremento se reduce a $10, lo que representa un avance del 0,7%.
En el segmento financiero, los dólares bursátiles también registraron subas. El dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.476,28, mientras que el dólar MEP cotiza a $1.436,94.