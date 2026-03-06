Argentinos varados en Dubái por la guerra: el Gobierno confirmó los primeros vuelos de repatriación

Los primeros argentinos que quedaron varados en Dubái por la guerra en Medio Oriente comenzarán a regresar al país en las próximas horas. El Gobierno nacional confirmó que dos vuelos de la aerolínea Emirates despegarán entre el domingo y el lunes desde Emiratos Árabes Unidos con destino final a Buenos Aires, tras realizar una escala en Río de Janeiro.
La medida llega después de varios días de incertidumbre para cientos de ciudadanos que quedaron atrapados en la región a causa del cierre parcial del espacio aéreo y las cancelaciones masivas de vuelos provocadas por la escalada del conflicto. Según datos oficiales de Cancillería, más de 630 argentinos solicitaron asistencia para salir de la zona de guerra.
Cómo serán los vuelos que traerán a los argentinos varados en Dubái
Los vuelos serán operados por la compañía Emirates y partirán desde el aeropuerto internacional de Dubái. Ambos itinerarios contemplan una escala técnica en Río de Janeiro antes de continuar el viaje hacia Buenos Aires.
Las gestiones para concretar estos traslados fueron encabezadas por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, junto con el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri, quienes negociaron tanto con el gobierno local como con la aerolínea para asegurar lugares para los ciudadanos argentinos.
Este operativo representa el primer paso de un proceso de repatriación más amplio, ya que todavía quedan cientos de personas a la espera de un vuelo que les permita salir de la región.
Cuántos argentinos están varados en Medio Oriente
De acuerdo con información oficial de Cancillería, al menos 630 argentinos pidieron ayuda para abandonar la zona de conflicto desde que comenzó la escalada bélica hace seis días.
Aunque los primeros vuelos saldrán desde Dubái, muchos de los afectados se encontraban originalmente en Israel y Qatar, pero debieron trasladarse a otros países debido a las restricciones en el espacio aéreo.
Las autoridades argentinas están organizando un esquema de priorización para asignar los lugares disponibles en los vuelos, teniendo en cuenta situaciones especiales como menores de edad, personas con problemas de salud o pasajeros que llevan más tiempo esperando.
Espacio aéreo restringido y vuelos limitados
Uno de los principales obstáculos para la evacuación es la limitación del tráfico aéreo en la región, tras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán que intensificaron el conflicto.
El canciller Pablo Quirno explicó que la disponibilidad de vuelos cambia constantemente. Según detalló, durante los primeros días del conflicto hasta el 99% de los vuelos fueron cancelados, mientras que luego comenzaron a habilitarse algunos trayectos de manera parcial.
“Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo se abre esporádicamente y los lugares son limitados”, explicó el funcionario.
En ese contexto, el Gobierno recomendó a los argentinos permanecer en Dubái, desde donde se están coordinando los regresos con las aerolíneas.
Argentinos varados relatan la incertidumbre en Medio Oriente
Mientras avanzan las gestiones diplomáticas, muchos argentinos continúan atravesando momentos de incertidumbre en distintos puntos de la región.
Virginia Luca, una turista que se encuentra en la ciudad de Sharjah junto a su esposo, contó que la información oficial es escasa y que las recomendaciones cambian constantemente.
Según relató, desde la embajada se sugirió a algunas personas trasladarse por vía terrestre a países como Omán o Arabia Saudita para intentar conseguir vuelos disponibles. Sin embargo, las autoridades locales recomendaron permanecer en el lugar debido a la situación de seguridad.
“No hay un registro claro de cuántos somos ni dónde estamos”, explicó.
Otro argentino residente en Dubái relató que el conflicto sorprendió a muchos turistas y residentes mientras realizaban actividades cotidianas. “Estábamos en la playa cuando empezamos a escuchar las explosiones”, contó.
Millones de pasajeros afectados por la crisis aérea
La guerra en Medio Oriente provocó una fuerte disrupción en el tráfico aéreo internacional. Según datos de la firma de análisis aeronáutico Cirium, al menos 12.903 vuelos fueron cancelados entre el sábado y el lunes, lo que representa cerca del 40% de las conexiones previstas en la región.
Teniendo en cuenta que los aeropuertos de Medio Oriente movilizan cerca de 900.000 asientos diarios, los especialistas estiman que el número de pasajeros afectados podría superar fácilmente el millón de personas en todo el mundo.
En ese contexto, los vuelos confirmados desde Dubái representan las primeras salidas organizadas para los argentinos que quedaron atrapados en medio de uno de los conflictos más tensos de los últimos años en la región.