El Gobierno firmó con el gremio Sitas una nueva recomposición salarial

El Gobierno firmó este viernes las actas de recomposición salarial con representantes del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas).
El vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo (PE) por la ausencia de Osvaldo Jaldo, representó a la Casa de Gobierno. El acuerdo se rubricó junto al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, mientras que por el gremio participaron Julián Nassif, secretario general, y Adriana Bueno, secretaria gremial.
El secretario general de Sitas destacó la participación del gremio: “La reflexión más importante es que Sitas llega a esta nueva instancia porque el 91% de nuestras asambleas, que se realizaron en toda la provincia ayer, mandató a esta comisión directiva a dar el paso que hoy se concreta”.
Respecto del acuerdo, explicó: “Hemos obtenido el reconocimiento de una deuda correspondiente a los cuatro últimos meses, los dos últimos del año pasado y los dos primeros del año en curso”. Agregó que se estableció un mecanismo de actualización automática, por el cual el sueldo se actualizará cada trimestre, y tanto el reconocimiento de la deuda como la actualización formarán parte de la base de cálculo, implicando “un aumento en blanco con repercusión favorable en el resto de la boleta salarial”.
Nassif también resaltó los avances en la ley de carrera sanitaria: “Hoy, nuestro personal masculino con 53 años y al menos 12 años de aportes, y la mujer con 48 años y la misma cantidad de aportes, comenzará a percibir desde abril el 100% de la ley de carrera sanitaria. Para el resto del personal, se avanzará hasta alcanzar el 60%. Nos queda aún luchar por ese 40% restante”.
Sobre otros aspectos salariales, indicó: “La actualización de guardias críticas, de libres disponibilidades y otros ítems económicos nos ha permitido concretar lo que hoy firmamos con el Poder Ejecutivo”. Además, anunció: “Ya nos concedieron una audiencia en la Legislatura para el próximo viernes a las 9, para explicitar los requerimientos fundamentales del sector salud”.
Por su parte, la secretaria gremial Adriana Bueno señaló: “Seguimos trabajando para que todos los trabajadores reciban el pago de zona, especialmente quienes están lejos de sus lugares de trabajo”. Destacó que se avanzó con un incremento del 25% para nuestros compañeros no asistenciales y con la ampliación del suplemento de riesgo a más categorías, incluyendo asistentes dentales, personal de la unidad coordinadora de HIV, de enfermedades transmisibles y quienes desempeñan tareas en salud mental.
También se incorporó al personal del Cepani (Centro Provincial de Atención del Neurodesarrollo Infantil) y se avanzó con el pago de capacitaciones para cada categoría. Sobre la estabilidad laboral, comentó: “Se analizará a los reemplazantes continuos y el pase a planta de quienes están en cobertura de servicios, lo que garantiza mayor seguridad para nuestros compañeros”.