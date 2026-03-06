El Gobierno firmó con el gremio Sitas una nueva recomposición salarial

Respecto del acuerdo, explicó: “Hemos obtenido el reconocimiento de una deuda correspondiente a los cuatro últimos meses, los dos últimos del año pasado y los dos primeros del año en curso”. Agregó que se estableció un mecanismo de actualización automática, por el cual el sueldo se actualizará cada trimestre, y tanto el reconocimiento de la deuda como la actualización formarán parte de la base de cálculo, implicando “un aumento en blanco con repercusión favorable en el resto de la boleta salarial”.