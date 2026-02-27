SiTAS exige estabilidad laboral y desprecarización en plena negociación paritaria

En el marco de una nueva instancia de negociación salarial, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SiTAS) mantuvo este jueves una reunión clave con el ministro de Salud de Tucumán en Casa de Gobierno. El encuentro se inscribe en la discusión paritaria del sector, atravesada por la crisis económica y los reclamos por mejoras estructurales en el sistema público.