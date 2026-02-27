SiTAS exige estabilidad laboral y desprecarización en plena negociación paritaria

En el marco de una nueva instancia de negociación salarial, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SiTAS) mantuvo este jueves una reunión clave con el ministro de Salud de Tucumán en Casa de Gobierno. El encuentro se inscribe en la discusión paritaria del sector, atravesada por la crisis económica y los reclamos por mejoras estructurales en el sistema público.
Tras la audiencia, el secretario general del gremio, Julián Nassif, remarcó que la recomposición salarial es apenas una parte del planteo sindical.
“Nuestra lucha no se agota en un porcentaje de aumento. Hoy vinimos a exigir respuestas concretas sobre la desprecarización laboral que afecta a cientos de compañeros”, sostuvo el dirigente, al advertir que la incertidumbre contractual impacta de lleno en el funcionamiento de hospitales y centros de atención primaria.
Una mirada federal sobre la crisis
Por su parte, la secretaria gremial de SiTAS y vicepresidenta de Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), Adriana Bueno, aportó una perspectiva nacional sobre el escenario que atraviesa el sistema sanitario.
“No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo que se cumpla con la ley y el derecho a la estabilidad. Desde Fesprosa vemos con preocupación cómo se intenta sostener el sistema público sobre los hombros de trabajadores que no saben si el mes que viene seguirán en sus cargos. La salud pública de Tucumán no puede ser un terreno de incertidumbre jurídica”, afirmó.
Bueno subrayó que la situación de los reemplazantes y del personal en planta transitoria constituye una deuda histórica del Estado provincial. “Sin estabilidad no hay proyecto de salud posible. El profesional que no tiene garantizado su puesto es un profesional que el sistema termina expulsando, y eso lo paga la gente”, advirtió.
Los ejes de la negociación
Desde el sindicato señalaron que la agenda paritaria prioriza tres puntos centrales:
Estabilidad laboral: fin de la vulnerabilidad administrativa de trabajadores en hospitales y CAPS.
Regularización de cargos: pase a planta permanente de reemplazantes, coberturas provisorias y personal transitorio.
Seguridad frente al ajuste: garantías de que los derechos adquiridos no formen parte de la negociación salarial.
Finalmente, SiTAS informó que se mantiene en estado de alerta a la espera de una respuesta oficial que contemple tanto la recomposición salarial como la regularización definitiva de los trabajadores precarizados.
La discusión continuará en los próximos días, en un contexto donde el reclamo por estabilidad se consolida como uno de los puntos más sensibles del conflicto sanitario en la provincia.