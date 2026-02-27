Secciones
Banda del Río Salí: detuvieron al acusado por un robo a mano armada

El hombre, además del revólver, tenía municiones y una motocicleta.

Hace 8 Min

Personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí secuestró un revólver, municiones y una motocicleta, y aprehendió a un hombre de 31 años.

Tras diversas medidas judiciales realizadas en domicilios del barrio Alejandro Heredia, en el marco de una causa por robo con arma de fuego, personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí secuestró un revólver, municiones y una motocicleta, y aprehendió a un hombre de 31 años.  

La investigación se inició a raíz de una denuncia llevada a cabo por una mujer, quien manifestó que, mientras circulaba por calle Miguel Lillo al 200, en Banda del Río Salí, fue interceptada por una persona que descendió de una moto de alta cilindrada y, tras amenazarla de muerte con un arma de fuego, le robó el celular y dinero.

Una vez identificado el autor del robo, los efectivos solicitaron a las autoridades judiciales las órdenes de allanamiento correspondientes, que fueron otorgadas para este viernes.

Durante los procedimientos se concretó la aprehensión del acusado y el secuestro del vehículo utilizado para cometer el ilícito, además de ropa, un casco, un revólver, tres cartuchos y un celular.

Desde la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la III° Nominación convalidaron las medidas adoptadas por la Policía.

