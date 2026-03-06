Lluvias en el sur tucumano: suspenden clases en varias escuelas por la acumulación de agua

- En Aguilares tampoco hubo clases en las escuelas de La Junta, Los Agudo y Pacará, mientras que el resto de los establecimientos educativos funcionó con normalidad. En el barrio Santa Rosa, perteneciente a esa jurisdicción, algunos vecinos se ubicaron al costado de la ruta debido a que el agua ingresó a sus viviendas. Personal de Defensa Civil trabaja en el lugar brindando asistencia.