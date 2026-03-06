Secciones
Lluvias en el sur tucumano: suspenden clases en varias escuelas por la acumulación de agua

Las precipitaciones generaron cortes de energía, caminos anegados y suspensión de actividades escolares en distintos puntos. En algunos barrios el agua ingresó a las viviendas .

Hace 1 Hs

Las intensas lluvias que afectan al sur de Tucumán provocaron la suspensión de clases en varias escuelas, anegamientos en calles y caminos y cortes de energía en distintas localidades. 

Según el relevamiento que realizó la Unidad Regional Sur de la Policía, la situación es la siguiente:

- Sin clases en Santa Ana ya que se reportó un corte en el suministro eléctrico, además de calles y caminos con gran cantidad de agua acumulada.

- En el área de la comisaría de Alpachiri se tomó la misma medida en las escuelas de Muyo y La Calera, mientras que el resto de los establecimientos mantiene actividad normal. También se informó que en la ruta nacional 65, a la altura de Langostura, se produjo el desborde de canales de fincas. 

- En Aguilares tampoco hubo clases en las escuelas de La Junta, Los Agudo y Pacará, mientras que el resto de los establecimientos educativos funcionó con normalidad. En el barrio Santa Rosa, perteneciente a esa jurisdicción, algunos vecinos se ubicaron al costado de la ruta debido a que el agua ingresó a sus viviendas. Personal de Defensa Civil trabaja en el lugar brindando asistencia.

- En la jurisdicción de la comisaría de Trinidad se suspendieron las clases en la Escuela N° 85 Juan F. Quiroga, en San Carlos. En los demás establecimientos educativos la actividad se desarrolla con normalidad y no se registraron otras novedades.

- Por su parte, en las jurisdicciones de Arcadia, Concepción y Los Sarmientos las actividades escolares se desarrollan normalmente y no se reportaron incidentes.

- En Medinas se suspendieron las clases en la escuela Coronel Warnes y en la escuela Capitán Fragil Pedro Giachino N° 234, en Yucumanita, mientras que el resto de los establecimientos mantiene actividad normal.

- En Alto Verde las clases se desarrollan con normalidad, aunque se reportaron calles anegadas.

- Finalmente, en el destacamento El Polear no hay actividad escolar. En esa zona también se registran calles y caminos anegados y un corte en el suministro eléctrico. No se reportaron otras novedades.

