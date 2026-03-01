Secciones
Extraen 17 kilos de cocaína del tanque de combustible de un automóvil

El fuerte olor a nafta y las respuestas dubitativas de los ocupantes del vehículo fueron el detonante para el hallazgo de 15 paquetes con la droga. Dos personas fueron detenidas.

Hace 39 Min

Personal de la Patrulla fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, desplegados en la intersección de las Rutas Nacionales Nº 9 y Nº 34, detuvieron la marcha de un vehículo Gold Trend, en el que viajaban un hombre y una mujer.

Al momento del control documentológico, los uniformados constataron inconsistencias en los dichos de los involucrados, sobre su itinerario. Además percibieron un fuerte olor a combustible.

Ambos indicios derivaron en una inspección minuciosa en la que los gendarmes levantaron los asientos traseros y extrajeron 15 paquetes rectangulares que estaban alojados en el interior del tanque de combustible.

Ante ese hallazgo, se realizó la prueba campo narcotest, que arrojó positivo para cocaína, con un peso de 17 kilos 438 gramos.

Intervino la Unidad Fiscal Federal de Salta que dispuso la detención de los involucrados, el secuestro del vehículo y del estupefaciente.

