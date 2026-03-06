Hay alerta amarilla en medio país por tormentas fuertes y estas son las provincias más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su comunicado diario con un alerta que abarca gran parte del territorio nacional para la jornada de hoy, viernes 6 de marzo. Luego una mañana de calor agobiante en el norte, el avance de un frente de inestabilidad pone en riesgo las actividades al aire libre durante la tarde y la noche.
Alerta naranja en Santiago del Estero
La situación más crítica se observa en Santiago del Estero, donde rige una Alerta Naranja por tormentas de variada intensidad. Se esperan ráfagas muy fuertes, caída de granizo y una importante actividad eléctrica. Las autoridades recomiendan permanecer en construcciones cerradas y alejarse de zonas anegables.
Alerta amarilla: extensa zona bajo vigilancia en casi todo el país
Una vasta región del país se encuentra bajo Alerta Amarilla por tormentas. Las provincias afectadas son:
En el NOA: Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca.
En Cuyo: La Rioja.
En el Centro y el Litoral: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
En el Noreste: Chaco y Formosa.
En estas zonas, se prevén lluvias localmente intensas que podrían causar complicaciones en el tránsito y cortes de energía temporales hacia la noche de este viernes.
Además, el SMN destaca avisos de corto plazo para Buenos Aires y Santiago del Estero. Esto implica que los fenómenos son inminentes o ya se están desarrollando en áreas focalizadas de estas provincias.
Por el contrario, la franja sur y la zona cordillerana del sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) presentan condiciones de estabilidad absoluta, sin alertas vigentes por viento o nevadas, manteniendo un clima otoñal pero tranquilo.
CABA y Mendoza también se mantienen fuera del área de alertas por el momento, aunque con nubosidad en aumento.