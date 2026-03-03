Paraguas, el accesorio ineludible ante la tormenta: datos, precios, estadísticas y otras curiosidades

Quienes venden en la vía pública coinciden en que las lluvias impulsan las ventas, pero señalan que el comportamiento del mercado cambió con el paso del tiempo. “Cuando llueve la gente compra más, pero si llueve muchos días seguidos ya se vende menos porque la gente sale preparada”, Juan Jose Figueroa, vendedor ambulante. Entre los factores que podrían explicar esa merma, los vendedores mencionan que muchas personas ya salen de sus casas preparadas cuando el clima anuncia tormentas, lo que reduce las compras impulsivas. También apuntan a cambios en la forma de moverse por la ciudad: la disponibilidad de aplicaciones de transporte hace que, cuando alguien es sorprendido por la lluvia, prefiera pedir un vehículo antes que comprar un paraguas en la calle. “Hoy mucha gente pide un auto por aplicación cuando empieza a llover, antes tenían que caminar o esperar un taxi y en ese momento aprovechaban para comprar un paraguas”, aseguró Marcelo.