Paraguas, el accesorio ineludible ante la tormenta: datos, precios, estadísticas y otras curiosidades

La intensa temporada de lluvias que atraviesa Tucumán también se refleja en el movimiento comercial de paraguas. Comercios del centro y vendedores ambulantes coinciden en que las precipitaciones impulsan la demanda, aunque el comportamiento de los compradores varía según el lugar de venta.
En locales del microcentro, la demanda aumenta cada vez que se larga a llover. Según explicaron, muchas personas compran paraguas por necesidad inmediata, cuando se ven sorprendidas por la lluvia y no cuentan con uno a mano. “La gente compra más cuando llueve, muchas veces por necesidad, porque no tiene paraguas en ese momento”, contó Rosa Silberstein, que atiende al público en una marroquinería.
“Cuando llueve la gente compra más, pero si llueve muchos días seguidos ya se vende menos porque la gente sale preparada”, explicó Juan José Figueroa, vendedor ambulante.
En este contexto, la actual temporada resultó favorable para algunos comercios: en uno de los negocios relevados indicaron que este año se vendieron más paraguas que en la temporada anterior. “Esta temporada se vendieron muchos paraguas, incluso más que el año pasado”, explicó Noelia, empleada de un local de microcentro.
En cuanto a las preferencias del público, los paraguas plegables aparecen como uno de los modelos más elegidos, principalmente por su practicidad para transportarlos en bolsos o mochilas, aseguran los vendedores. “La gente suele elegir más los paraguas plegables que los grandes” contó Noelia. Sin embargo, también se mantiene una diferencia de diseños según el público: para adultos predominan los modelos sobrios -especialmente en tonos oscuros- mientras que en el caso de los niños suelen destacarse los paraguas con estampados y colores llamativos. “El color muchas veces es indistinto, la gente elige más por el tipo de paraguas”, agregó la comerciante. Por su parte, Silberstein señaló que “muchos clientes eligen los paraguas por los colores de la temporada más que por el diseño del estampado”.
Precios
En cuanto a los precios se observan diferencias según el lugar de venta. En los locales del centro tucumano los paraguas pueden costar entre $12.000 y $50.000, dependiendo del tamaño, el mecanismo y el diseño. En cambio, los vendedores ambulantes manejan valores más bajos, los paraguas suelen encontrarse entre $7.000 y $15.000, con modelos infantiles desde los $10.000 y plegables alrededor de los $13.000.
En medio de una temporada marcada por las lluvias, los paraguas vuelven a convertirse en un producto clave en el movimiento comercial del centro tucumano. Mientras las precipitaciones continúen marcando el ritmo del verano en la provincia, los accesorios en cuestión seguirán siendo un recurso indispensable para quienes transitan la ciudad, aunque comerciantes y vendedores advierten que los cambios en los hábitos de los consumidores también comienzan a influir en la dinámica de las ventas.