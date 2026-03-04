Clima, tormentas y la necesaria planificación

La tormenta sacudió a los tucumanos de diversas maneras ayer a la mañana. En algunos lugares hubo granizo, en otros fuerte caída de agua que generó anegamientos por acumulación de agua en calles urbanas y rutas, corte en la ruta 307 y apagones por caída de árboles en San Pedro de Colalao, El Cadillal y Los Nogales, entre otras localidades. Todo esto se dio sobre suelos saturados, que han recibido excesiva cantidad de agua en los dos primeros meses del año. Tal como señalaron los meteorólogos en una producción de LA GACETA de este martes, en este período ya hubo casi la mitad del promedio de precipitaciones anual.