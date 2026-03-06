Investigan una golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Yerba Buena

Los padres de F. recorrieron la avenida Perón y se acercaron a los locales comerciales cercanos donde se produjo el altercado en un intento de conseguir los registros de las cámaras de seguridad. “Algunos no tenían y otros dijeron que no habían captado nada. Las autoridades del complejo nos dijeron que tampoco tenían cámaras de seguridad porque es una parte nueva del predio. Al conocerse la noticia se contactó con nosotros la secretaria de Seguridad del Municipio, Iliana Dulout, para ponerse a disposición y me explicó que las dos cámaras de seguridad que están a unos metros de donde ocurrió todo eran nuevas, por lo que todavía no estaban conectadas”, dijo S.C.