Comienza el juicio contra el ex marido de Carolina Píparo por atropellar a dos motociclistas en La Plata
Juan Ignacio Buzali está acusado de doble tentativa de homicidio por embestir a una moto el 1 de enero de 2021. Sostiene que actuó en medio de la confusión tras un robo y que se trató de un “infortunio”.
Desde este martes será juzgado Juan Ignacio Buzali, ex marido de Carolina Píparo, actual directora del Banco Nación, acusado de haber atropellado a dos personas que circulaban en una moto en la madrugada del 1° de enero de 2021, en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata. La imputación que pesa en su contra es por el delito de doble tentativa de homicidio.
El debate oral debía comenzar el lunes, pero fue postergado por incompatibilidades en las agendas laborales de las partes. Por esa razón, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata resolvió reprogramarlo para hoy. El juicio estará a cargo de los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci, mientras que el fiscal será Juan Pablo Caniggia.
La mayoría de los testigos que declararán fueron propuestos por el abogado Martín De Vargas, representante legal de Luis Lavalle, una de las víctimas del hecho.
Un episodio tras los festejos de Año Nuevo
Según consta en la investigación, ese día Píparo denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio, luego de los festejos de Año Nuevo. En su testimonio, señaló que junto a Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.
Tras el asalto, y cuando se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y decidió seguirlos a bordo de un Fiat 500L negro con techo blanco.
De acuerdo con la acusación, en la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos al caer al pavimento.
Después del hecho, Buzali fue detenido y permaneció en prisión durante dos años, hasta que obtuvo la excarcelación. De este modo, llega al juicio en libertad.
Las posturas en pugna
En su declaración indagatoria, el acusado negó haber tenido intención de causar daño y afirmó que lo ocurrido fue “un infortunio”. Se prevé que su defensa, encabezada por Francisco Oneto, abogado, entre otros, del presidente Javier Milei, sostenga la hipótesis del “error trágico”, en el marco de la confusión generada tras el presunto robo.
Para el Ministerio Público Fiscal, en cambio, Buzali actuó con dolo eventual. Es decir, consideran que estaba consciente de la posibilidad de causar la muerte al momento de embestir a los motociclistas.
Días después del episodio, Píparo y su hermano Matías declararon como testigos en la causa. La funcionaria compareció ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción 17 de La Plata, en una audiencia que se extendió durante más de cuatro horas. Allí reiteró que el hecho fue un accidente.
Al finalizar su declaración, dialogó con la prensa y expresó: “En esta provincia los únicos que salen de cacería son los delincuentes. Más allá de lo que opine de esta causa, mi marido es una persona incapaz de dañar a alguien y espero que la Justicia pueda resolver esto pronto”.
Sobre lo ocurrido aquella madrugada, añadió: “En todo momento nosotros nos sentimos en riesgo de vida. Quisimos escapar de ese riesgo y las personas que nos siguieron nunca depusieron esa actitud de violencia”.
Con el inicio del debate oral, el tribunal deberá determinar ahora si se trató de un trágico error en un contexto de conmoción o de una conducta con responsabilidad penal por intento de homicidio.