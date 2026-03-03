Comienza el juicio contra el ex marido de Carolina Píparo por atropellar a dos motociclistas en La Plata

Desde este martes será juzgado Juan Ignacio Buzali, ex marido de Carolina Píparo, actual directora del Banco Nación, acusado de haber atropellado a dos personas que circulaban en una moto en la madrugada del 1° de enero de 2021, en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata. La imputación que pesa en su contra es por el delito de doble tentativa de homicidio.